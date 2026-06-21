Rodrigo Cuevas reivindica una celebración "en la que nadie se quede fuera" en el pregón de las fiestas de León - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plaza de San Marcelo ha sido el lugar del inicio oficial este sábado 20 de junio de las fiestas de San Juan y San Pedro de León de este 2026, unas celebraciones que este año ha pregonado el polifacético artista asturiano con raíces en la provincia leonesa Rodrigo Cuevas, quien ha hecho un llamamiento a la ciudad para pasar una celebración "en la que nadie se quede fuera".

El alcalde de la capital leonesa, José Antonio Diez, ha sido el encargado de presentar al pregonero y de animar a los presentes a "preservar el folclore y las tradiciones", mediante el ejemplo del propio Rodrigo Cuevas.

En sus declaraciones, recogidas por Europa Press, Diez ha señalado que la ciudad le ha transmitido en los últimos años su "unión y reivindicación por un León libre" y por un "futuro esperanzador" para el territorio.

Asimismo, ha hecho referencia a los instrumentos tradicionales de León, como la pandereta y la dulzaina, y ha motivado a la ciudad a disfrutar de las fiestas con una de las letras del folclore asturiano que el pregonero utiliza en una de sus canciones: "Venga baile, venga fiesta, y hasta que se rompa'l suelu, que si rompen los zapatos, pa'eso están los zapateros".

Con una plaza de San Marcelo llena durante el pregón, Rodrigo Cuevas ha instado a la ciudad a que presente "resistencia a los discursos de odio desde la fiesta" y ha aseverado que el mundo es "de los que miran hacia adelante y de los que aman al diferente".

Bajo esta idea, ha reivindicado que la fiesta no es solo "banalidad, frivolidad y vía de escape", sino que también es el momento en el que la gente se permite ser "sin complejos" y se emociona con las cosas que se dan "por hecho" el resto del año.

UNA PANDERETA, REGALO DE LEÓN

José Antonio Diez ha entregado al pregonero Rodrigo Cuevas una pandereta artesana elaborada por dos jóvenes lutieres leoneses, Alejandro González y Pablo Suárez, procedentes de Quintanilla de Combarros, localidad de la comarca de la Maragatería. "Un regalo para que tenga muy presente León en sus propias folixas", ha afirmado Diez, con un guiño también a la lengua asturiana para referirse a la fiesta.

Confeccionada con piel de cordero, cosida a mano y decorada a las costumbres de la zona de Arbas con cintas de colores, la pandereta ha sonado en las manos de Rodrigo Cuevas que se ha despedido de la ciudad de León con una de sus canciones.

Diez, que además le ha regalado un cuadro de la ciudad de León en el que se podía leer "Gracias por ser la voz de nuestras raíces", ha presentado tras el pregón a una docena de alumnos del Aula de Dulzaina y Tamboril del Área de Música Tradicional de la Escuela Municipal de Música, encargados de cerrar el acto con la interpretación del Himno de León.