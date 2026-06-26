Rodríguez-Dal Pozzo junto a Brea-Triay, González-Josemaria y Sánchez-Ustero a semis en el Oysho pádel Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las parejas formadas por Genma Triay y Delfi Brea, Bea González y Paula Josemaria, Ari Sánchez y Andrea Ustero y Nuria Rodríguez y Giulia Dal Pozzo se han clasificado esta viernes para las semifinales del Oysho Premier Pádel De Valladolid.

La pareja uno del mundo se han impuesto en tres sets a Martina Fassio y Raquel Eugenio, que se impusieron en el primer set por 6-3 a Brea y Triay, quienes finalmente se hicieron con la victoria tras ganar los otros dos set por 6-3 y 6-2.

La malagueña Bea González y la cacereña Paula Josemaría se han. Impuesto en dos set a la argentina Claudia Jenssen y la valenciana Tamara Icardo.

Asimismo, la dupla catalana formada por Ari Sánchez y Andrea Ustero han pasado a semis tras venir 7-6 y 6-1 a Marina Guinart y Vero Virseda.

La vallisoletana Alejandra Alonso y la madrileña Alejandra Salazar han caído en cuarto tras un contundente 6-1 y 6-1 a favor de Nuria Rodríguez y la italiana Gulia Dal Pozzo.

Asimismo, la lesión de Lucas Campagnolo ha provocado su retirada del torneo, junta a su pareja Momo González, por lo que Juan Lebrón y Leo Augsburguer se han clasificado directamente para las semifinales del Oysho Premier Pádel de Valladolid.