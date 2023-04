Rodríguez lamenta el "retroceso" por "la derogación implícita y explícita" en la ley del 'sólo sí es sí'

SALAMANCA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha lamentado el retroceso en los derechos de las mujeres tras la "derogación implícita y explícita del paradigma penal y cultural de la cultura del consentimiento".

Así lo ha señalado este viernes en Salamanca tras la salida adelante, horas antes en el Congreso, de la reforma de la ley del 'Sólo sí es sí' con el apoyo de PP y PSOE. "El día de ayer fue un día muy triste, diría que de los días más tristes que hemos vivido las mujeres de nuestro país", ha dicho.

En un encuentro con los medios con motivo de su asistencia el VI Foro de Debate Estudiantil sobre políticas públicas de igualdad en la Universidad de Salamanca (USAL), se ha referido al cambio en la normativa.

"Es verdaderamente triste que esta foto se haya dado. Creo que el hecho de que hayamos podido ver cómo el Partido Popular se levantaba a aplaudir mientras el Partido Socialista se quedaba sentado es la mejor prueba de que lo que sucedió ayer no fue un retoque técnico. Lo que sucedió ayer fue una derogación implícita y explícita del paradigma penal y cultural de la cultura del consentimiento en nuestro país", ha afirmado.

"Gracias a ese pacto entre Partido Popular y Partido Socialista, hemos vuelto a ese modelo penal que va a hacer que las mujeres tengan que demostrar ante los jueces que tienen heridas, que tienen desgarros vaginales, en vez de mostrar que no querían tener esa relación sexual", ha apuntado en lo que ha considerado "un retroceso grave".

"Estamos hablando de mujeres que, ante los jueces, tienen que demostrar cosas que son imposibles de demostrar. Lo estamos viendo con el caso de Dani Alves, una mujer que fue agredida sexualmente y la cual no tuvo forma de demostrar que había sufrido una agresión sexual, si no hubiera sido porque el debate era sobre el consentimiento, porque no tiene ningún tipo de prueba como los desgarros vaginales", ha añadido.