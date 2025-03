El Roel de Honor a Fernando Méndez-Leite y la proyección del filme 'Emilia Pérez' inauguran la 38 Secime

VALLADOLID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana de Cine de Medina del Campo (Secime) iniciará este viernes su trigésima octava edición con la entrega del Roel de Honor al presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Fernando Méndez-Leite, además de con la proyección de la película 'Emilia Pérez'.

En el mismo acto se tributará un segundo homenaje al director y fotógrafo Juanma Carrillo, fallecido el pasado año, a quien se otorga a título póstumo el trofeo Campo de Azur, reservado a los colaboradores del festiva; este fue autor de la imagen del cartel de esta edición, estuvo muy vinculado a la Secime, fundamentalmente a través del Certamen de Videoclips.

Tras el doble reconocimiento, la gala de inauguración, que se celebrará en el Auditorio Municipal Emiliano Allende, a las 20.00 horas, ofrecerá el primero de los 14 destacados largometrajes que acompañarán a los cortos en la programación, 'Emilia Pérez'.

En la misma jornada inicial podrán verse ya los primeros cortos a concurso y, en concreto, en el cine Coliseo (17.15 horas, con entrada libre hasta completar el aforo) se exhibirán los participantes en el 21 Certamen Nacional de Videoclips, 16 vídeos musicales y cuatro piezas de videoarte, terreno al que este año se extiende este apartado.

También se pasarán siete de los 26 títulos que optan a los Roeles principales en el 33 Certamen Nacional -todos ellos estrenos- en el cine Coliseo a las 21.30 horas. Asimismo, en esta sesión se proyectarán Otro tono de azul, de David Rodríguez Muñiz; Polígono X, de Néstor López; All You Need Is Love, de Dany Ruz; Sexo a los 70, de Vanesa Romero; La pérdida, de Raúl Monge; Cólera, de José Luis Lázaro, y La cura, de Rosendo M. Diezma

La venta de localidades para las diferentes sesiones se inicia hoy en las webs www.auditorioemilianoallende.es y www.medinafilmfestival.com. A partir de este viernes y hasta la conclusión del festival podrán adquirirse también en las taquillas de los espacios de cada proyección media hora antes del comienzo de los pases.

Las localidades para las galas de inauguración y clausura no entrarán en la venta anticipada y podrán adquirirse una hora antes de su inicio, el 7 y el 15 de marzo, respectivamente.