Ronaldo Nazario renuncia a presidir la CBF por la falta de apoyo y ya no está obligado a vender el Valladolid

Ronaldo Nazario confirmó este miércoles su renuncia oficial a presentarse a las elecciones de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tras toparse con la mayoritaria falta de apoyo de las 27 federaciones estatales que tienen el derecho a voto "más importante".

"Después de declarar públicamente mi deseo de presentarme como candidato a la presidencia de la CBF en las próximas elecciones, por la presente retiro oficialmente mi intención. Si la mayoría con poder de decisión entiende que el fútbol brasileño está en buenas manos, mi opinión no importa", aseguró Ronaldo en un post en su perfil oficial de 'Instagram'.

El actual presidente y dueño del Real Valladolid recordó que sus "primeros pasos" en el caso de haber sido elegido habría ido "en la dirección de dar voz y espacio a los clubes, así como escuchar a las federaciones en favor de mejoras en las competiciones y desarrollo del deporte en sus estados". "El cambio necesario vendría de esta alineación estratégica, con la fuerza de la visión compartida", apuntó.

Sin embargo, 'El Fenómeno' se encontró en su "primer contacto" con "23 puertas cerradas". "Las federaciones se negaron a recibirme en sus sedes, argumentando que estaban satisfechas con la actual administración y apoyaban la reelección. No pude presentar mi proyecto, compartir mis ideas y que fueran escuchadas como me hubiera gustado. No hubo apertura para el diálogo", lamentó.

"Los estatutos otorgan a las federaciones el voto más importante y por tanto está claro que no hay forma de competir. La mayoría de los líderes estatales apoyan al presidente interino, es su derecho y lo respeto, independientemente de mis convicciones. Agradezco a todos los que mostraron interés en mi iniciativa y sigo creyendo que el camino para la evolución del fútbol brasileño es, ante todo, el diálogo, la transparencia y la unidad", añadió Ronaldo sobre el apoyo que tiene Ednaldo Rodrigues.

El anuncio de esta renuncia podría hacerle replantear su intención de vender el club blanquivioleta ya que para optar a la presidencia de la CBF no tenía que tener vinculación con ninguna entidad deportiva.

El presidente del Real Valladolid visitó esta semana a sus jugadores y allí, en declaraciones a Radio Marca, confirmó que había varias conversaciones abiertas pero ninguna oferta "concreta" y que seguía manteniendo una "gran ilusión y creyendo en el equipo".