De la Rosa critica que el "bloqueo constante" de las CCAA del PP y censura su rechazo a la propuesta de déficit

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VALLADOLID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha criticado el "bloqueo constante" de las comunidades del PP ante el nuevo modelo de financiación y ha censurado que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) hayan rechazado una propuesta de déficit que supondría un margen fiscal de 5.849 millones.

De la Rosa, en rueda de prensa en Valladolid para presentar un encuentro bilateral que celebrarán el PSOE de Castilla y León y el de Cataluña, se ha referido así a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que se abordó la propuesta del Gobierno para el déficit asimétrico de las comunidades autónomas.

"Pudimos volver a comprobar la falta de responsabilidad que tiene el Gobierno de la Junta de Castilla y León, el señor Mañueco y su representante en dicho Consejo, el señor Fernández Carriedo", ha asegurado De la Rosa, quien ha criticado el voto en contra de las comunidades autónomas a la propuesta de déficit de un 0,1 por ciento del PIB, algo que "rechazaron de plano".

Así, el responsable socialista considera que las comunidades del PP rechacen tener un margen fiscal de 5.849 millones en los próximos tres años y un margen de gasto que se propuso para el conjunto de las comunidades autónomas de un 4 por ciento.

Por otro lado, De la Rosa se ha referido a la próxima reunión a la que se emplazó a las comunidades para abordar el 29 de julio el nuevo modelo de financiación autonómica y ha invitado al consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, a que presente una alternativa. "Yo le invito a que a la tercera vaya la vencida y vaya con una alternativa", ha aseverdado.

En esta línea, ha incidido en que los gobiernos autonómicos del PP "han vuelto a instalarse en el bloqueo constante" del rechazo al nuevo modelo "sin presentar una sola propuesta alternativa", lo que a su juicio es ejercer una oposición "responsable" sino "renunciar a defender los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León por puro cálculo partidista".

A este respecto, ha asegurado que Castilla y León ha recibido este año 9.552 millones de las entregas a cuenta de 2025, cantidad que va a ingresar en los próximos meses y que supone un 6,5 por ciento más de lo que ya se obtuvo en el ejercicio pasado, lo que ha afirmado que supone 3.443 millones más de lo recibido con el último gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy en 2018, una diferencia de un 36 por ciento.

DEBATE CCAA-GOBIERNO

Daniel de la Rosa considera que el tema de la financiación autonómica no debe ser un debate entre las propias comunidades entre ellas, sino "entre las comunidades autónomas y el gobierno de España".

En este contexto, ha aclarado que el Partido Socialista de Castilla y León ya ha trasladado al Ejecutvio central, dentro del ámbito del partido, su propuesta de modelo, "cosa que no está haciendo la Junta de Castilla y León y el Partido Popular allí donde gobierna".

Sin embargo, "aunque sobre el papel la letra de la canción tiene sentido cuando escuchamos la música no acaba de cuadrar", ha apuntado el secretario de Organización socialista, dado que los indicadores que supuestamente tenían que tener un peso no lo tienen.

En concreto, se ha referido a la despoblación, la dispersión territorial o el envejecimiento de la población, que son características "muy propias" de Castilla y León en contraposición con otras.

"Por eso, más allá de confrontar, que ese no es el objetivo de la reunión, sí desde el punto de vista de la fiscalidad de contrastar, nosotros creemos que el debate de la financiación se tiene que producir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha agregado De la Rosa, quien ha lamentado que la representación de Castilla y León está en manos del Partido Popular y Vox, en este caso del consejero Fernández Carriedo.