Rosa Esteban, número 2 de la lista del PP por Salamanca que encabeza Mañueco con un 61,5% de renovación

SALAMANCA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Electoral del Partido Popular en Salamanca ha aprobado este lunes la lista para las elecciones a las Cortes de Castilla y León del 15 de marzo, que cuenta con un 61,5 por ciento de renovación respecto a los nombres que integraron la lista en los anteriores comicios cuando el PP consiguió cinco de los diez procuradores por esta circunscripción.

La lista vuelve a estar encabezada por el presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, que en esta ocasión lleva como número dos a Rosa Esteban Ayuso, alcaldesa de Gomecello desde 2007, procuradora desde 2019 y actual secretaria segunda de las Cortes.

Rosa Esteban es miembro del Comité Ejecutivo del PP de Salamanca desde 2004 y forma parte de la Junta Directiva Autonómica del PP desde 2017.

Como número tres va Ángel Porras de la Fuente, de 27 años y actual presidente de Nuevas Generaciones de Salamanca, una de las novedades de esta lista junto a la alcaldesa de Fuenteguinaldo, María Lourdes Palos, que va en el número seis de esta candidatura.

En el número cuatro de la lista figura María del Carmen Sánchez Bellota, que es procuradora desde 2019, mientras que el número cinco es para Raúl Hernández López, procurador en la legislatura 2022-2026.

El siguiente en la lista es José María Sánchez Martín, alcalde de Las Veguillas desde 2007 y procurador en las Cortes. En el octavo puesto está María Candelas González Martín, alcaldesa de Aldeanueva de Figueroa, y en noveno lugar está el alcalde de Aldeatejada, Enrique Manuel García Mariño. Por último, en décimo puesto, aparece en la lista Noemí Fernández Castaño, concejala en el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada y miembro del Comité Ejecutivo del PP de Salamanca.

Los suplentes son Exuperancio Benito García, Lourdes Vaquero Mosquete y José Julio López Labajos.