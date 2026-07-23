De la Rosa (PSOECyL) espera que Zapatero pueda demostrar su inocencia y, si fuera lo contrario, asuma las consecuencias

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, espera que José Luis Rodríguez Zapatero pueda demostrar su inocencia y, si fuera lo contrario, "asuma las consecuencias".

De la Rosa, en una rueda de prensa en la sede autonómica del PSOE, se ha referido así en referencia a la entrevista que Zapatero ofrecerá a las 13.00 horas en un programa de TVE después de que el que fuera su persona de confianza y empresario Julio Martínez Martínez ('Julito') haya confesado que el expresidente era "quien marcaba los pasos a seguir" para lograr el rescate de Plus Ultra.

A este respecto, Daniel de la Rosa ha tomado las palabras del secretario autonómico del PSOE y portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, Carlos Martínez, y ha expresado el "máximo respeto" a la acción de la Justicia así como su confianza de que Rodríguez Zapatero pueda trasladar los argumentos que permitan concluir que no tiene "ningún tipo de responsabilidad".

Sin embargo, ha añadido, "si fuera lo contrario, que asuma las consecuencias, evidentemente", ha agregado el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León.