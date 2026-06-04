De la Rosa ve "xenófobo" y "discriminatorio" limitar el acceso de los inmigrantes ilegales

BURGOS 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE en Castilla y León, ha tachado de "xenófobo" y de "discriminatorio" el acuerdo de PP y Vox en la Comunidad Autónoma que contempla la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a las personas que se encuentren en situación irregular y limita su acceso "de forma exclusiva" a "supuestos de urgencia vital".

"¿Qué quiere decir esto?", se ha preguntado en tono retórico Daniel de la Rosa para concluir que la intención de PP y Vox es negar esa atención salvo que estén en casos de urgencia vital y zanjar: "Que se estén muriendo".

De la Rosa ha cargado también contra el concepto de "prioridad nacional" incluido en el acuerdo de gobierno en Castilla y León suscrito ayer entre PP y Vox y ha ironizado sobre que hayan dedicado 80 días de negociación para "reproducir prácticamente" los pactos alcanzados por los mismos partidos en Extremadura y en Aragón, por lo que ha situado el acuerdo de Castilla y León como "la tercera rendición" de los 'populares' a los postulados del partido que preside Santiago Abascal.

Para el secretario de Organización del PSCL, el "único objetivo" de los tres acuerdos firmados por PP y Vox es "culminar una escalada de gobiernos ultra a nivel nacional" en una estrategia de cara a las elecciones generales del próximo año.

Tras examinar el contenido el acuerdo y el reparto de las diez consejerías y de las dos vicepresidencias, una de ellas sin cartera, De la Rosa ha apuntado a "una cesión evidente" del peso político del PP respecto a sus socios de gobierno que, según el socialista, tienen "el timón ideológico" en las políticas del futuro Gobierno autonómico.

A modo de ejemplo ha explicado que la Consejería de Industria, Empleo, Universidades y Comercio, que dirigirá el PP, contempla llevar a cabo una reducción del 50 de ayudas a los sindicatos y a la patronal, como se planteó en la legislatura precedente. "Cuando vemos la letra pequeña, vemos que está condicionada por una medida ideológica reaccionaria de la extrema derecha", ha zanjado.

De la Rosa ha detectado el mismo condicionamiento de Vox en las políticas de vivienda una materia que, según ha reprochado también, no tendrá consejería propia en el futuro Gobierno autonómico cuando para el PSOE tendría que ser "una acción prioritaria" de la legislatura. El secretario de Organización del PSCL ha advertido en concreto de que el pacto PP-Vox incluye una "discriminación por razón de origen" para acceder a una vivienda de protección oficial donde se va a tener en cuenta la nacionalidad y el tiempo de convivencia en Castilla y León.

A esto ha añadido la desaparición de las políticas de igualdad, ha considerado "asombroso" que el PP haya firmado suprimir las ayudas a las ONGs de acogida en el ámbito de Castilla y León y ha advertido de que el hecho de que Vox gestione la política ambiental es "como poner al zorro a cuidar de las gallinas".

Por último, ha explicado que la política tributaria del gobierno de coalición PP-Vox se basa en "anular" la capacidad recaudatoria de la Comunidad lo que pondrá "en riesgo severo" la financiación de los servicios públicos y el Estado del Bienestar en Castilla y León y ha afeado también la "total ausencia" de propuestas y de alternativas al modelo de financiación autonómica del Gobierno de España.

De la Rosa ha ironizado además sobre las promesas de PP y Vox sobre la conclusión de infraestructuras que no son de su competencia mientras que para las autonómicas "no comprometen nada" y ha tachado de "muy surrealista" el "rechazo frontal" a la propuesta de financiación de la PAC cuando el autor de esta nueva propuesta desde la Comisión Europea ha sido el Partido Popular.