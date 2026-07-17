La rotura de una tubería en Valladolid provoca cortes de tráfico en el entorno de Ramón y Cajal y el Clínico

Avenida Ramón y Cajal de Valladolid, donde la rotura de una tubería provoca el corte de tráfico. - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID

VALLADOLID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La rotura de una tubería en la Avenida Ramón y Cajal de Valladolid provoca cortes de tráfico en esta vía y el entorno del Clínico mientras se llevan a cabo los trabajos de reparación, han informado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal.

La avería se ha producido en torno a las 8.00 horas en la citada Avenida, que se ha cortado al tráfico, al igual que el carril de giro hacia la misma por Paraíso, también desde Colón para evitar embotellamientos en la zona y, además, se ha cerrado al tráfico la calle Sanz y Forés desde Real de Burgos en dirección a Ramón y Cajal.

La Policía Municipal ha aclarado que el acceso a las Urgencias del Clínico es "sencilla" y está garantizada por Prado de la Magdalena y Real de Burgos, mientras que a las ambulancias que precisen acceder a la parte delantera del Hospital se las permite entrar desde Chancillería por Ramón y Cajal en dirección contraria con los indicativos de emergencia y las precauciones debidas.

Estos cortes de tráfico podrían modificarse en función de las necesidades de los trabajos de reparación que lleva a cabo la empresa municipal de agua AquaVall.