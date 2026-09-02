Rubio critica que Mañueco y Pollán no se preocupen por los problemas de CyL y sí por los ciudadanos de otros territorios

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, durante la rueda de prensa. - PSOECYL

VALLADOLID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, ha criticado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán no se preocupen por los problemas de los ciudadanos de la Comunidad y sí por los de otros territorios, en referencia a su participación en las manifestaciones en apoyo a Ceuta.

Rubio, en una rueda de prensa para analizar los incendios ocurridos este verano, se ha mostrado sorprendida por que Fernández Mañueco esté "tan apasionado" en manifestarse por los ciudadanos que viven en Ceuta, a los que ha expresado el apoyo del PSOE, pero "no esté nada preocupado" por los que viven en Castilla y León.

"Siempre que el señor Mañueco decide ir a una manifestación no tiene nada que ver con los intereses de los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en Castilla y León, eso se llama hipocresía", ha aseverado la dirigente socialista, quie ha extendido la crítica a Carlos Pollán.

Así, ha incidido en que no ha visto al presidente de la Junta en ninguna manifestación como las organizadas por Oncobierzo para defender el hospital público de El Bierzo (León) y que haya un servicio de oncología digno, tampoco en las de los bomberos forestales de agosto y ha añadido que el PP tampoco ha acudido a las recientemente organizadas por las organizaciones profesionales agrarias para pedir ayudas al campo, los 150 millones que reclaman a la Junta.

"Ahí el señor Mañuco y el señor Pollán no están nada preocupados en los problemas que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla y León", ha reiterado Nuria Rubio, quien ha añadido que tampoco participan en las manifestaciones de educación, en la que se celebró en León contra la agresión a una sindicalista de UGT por una persona que le "echaba en cara" su ideología política y su labor como representante sindical.

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León ha expresado sus dudas de que toeos los que van a ir a estas manifestaciones "sepan situar ni siquiera dónde está Ceuta en el mapa" y ha aesgurado que a ella le preocupan también los ciudadanos que viven en Ceuta "porque son seres humanos" pero también los que llegan allí. "Porque los derechos humanos no son ni negociables ni cuestionables me preocupan de igual forma las personas que viven en un territorio, ya sea nacional o sea de otro país", ha agregado Rubio.

ACOGIDA DE MENORES

En este contexto, ha pedido respeto para todos y sumarse a poder solucionar el problema que hay en Ceuta, pero considera que para solucionarlo "igual hay que ir a las reuniones que convoca el Gobierno de España" para ver esa solidaridad que se dice tener con el pueblo ceutí, cuya mayor muestra es que Castilla y León acoja a los niños que "tiene que acoger" y se pacten en una reunión estatal.

"Ahí es donde demostraríamos realmente ser solidarios y solidarias con el pueblo ceutí y no manifestándonos de una forma partidista e intentando sacar un rédito político de la manera más asquerosa contra las personas que llegan en situaciones muy indignas y que son personas vulnerables, especialmente niños y niñas", ha señalado.

En cuanto a si el PSOE ha dado alguna orden o instrucción en referencia a la asistencia a estas manifestaciones, Nuria Rubio ha aclarado que no se ha dado directriz alguna porque el PSOE no "compra" los postulados "de la derecha ni de la extrema derecha que están detrás de estas convocatorias", que solamente apoyan a "un tipo de ciudadanos" y, por lo tanto, no acuden a ellas.

"Que haya compañeros y compañeras que deciden acudir, pues ellos tendrán que explicar cuál es la razón y el motivo por la cual acuden", ha afirmado la vicesecretaria del PSCyL, quien además ha apuntado que también le gustaría ver a todos los compañeros de su partido en las manifestaciones que organizan, por ejemplo, por los bomberos forestales en León a la que fue ella y en la que ha asegurado que "no estaban todos los cargos socialistas".

A este respecto, y en relación al anuncio del alcalde de León, José Antonio Diez, de asistir a una de las movilizaciones convocadas en la ciudad, Nuria Rubio ha aclarado que durante estos días ha recibido llamadas de muchos compañeros de partido en relación con esta polémica y todos están en "la misma dinámica", que es el apoyo "por supuesto" a los ciudadanos de Ceuta, pero también a los que llegan, "que son personas vulnerables".

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León ha explicado que tienen "muy claro" que "los derechos humanos no son negociables ni cuestionables" y que no van a "utilizar el odio contra personas que tienen diferente color de piel para que saquen ese rédito político algunos partidos que son los que están detrás de estas convocatorias", por lo que los compañeros con los que ha hablado no acudirán a las movilizaciones.