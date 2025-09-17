Rubio sitúa a PP en "su peor momento", tilda de "ridículo espantoso" que Vázquez anunciara elecciones y pide un adelanto

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, ha situado al PP en "su peor momento" y ha considerado que el secretario general del PP, Francisco Vázquez, ha hecho este martes un "ridículo espantoso" al anunciar la fecha de las elecciones autonómicas, un punto en el que ha reclamado un adelanto de los comicios en la Comunidad ante la situación de "abandono" a la ciudadanía.

Rubio ha ironizado sobre las declaraciones de Vázquez en las que ha garantizado que el 15 de marzo serán las elecciones autonomicas. "Se le escapó, es un sainete total", ha defendido la líder socialista, quien, pese a las aclaraciones posteriores del PP en las que se ha apuntado a que esa fecha es el límite de la próxima convocatoria electoral, ha defendido que "ellos tienen claro cuál es la fecha".

"Lo desautorizaron pero no...algo ha quedado ahí en el aire, se le escapó la fecha de las elecciones", ha insistido la vicesecretaria general del PSOE, quien ha señalado que el PP apunta a ese día por ser el último, por lo que se concibe como la "prórroga de un partido perdido".

A juicio de la socialista, el PP "va al último día" porque saben cuál es el sentir de la ciudadanía. "Lo único que está esperando es a ver si se puede esconder detrás de alguien, no pudo hacerlo detrás de señor Bonilla que pegó la espantada porque ya nadie quiere la mano", ha manifestado, tras lo que ha considerado que ahora la pretensión del presidente del PP y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, es "esconderse" tras una convocatoria nacional.

Para Rubio el presidente de la Junta ha demostrado que "no tiene liderazgo" y ha defendido que hasta líderes del PP "ponen en cuestión su gestión". "No tiene equipo y tiene consejeros, como Quiñones, escondidos, un proyecto agotado y la ciudadanía abandonada", ha lamentado.

Ante esta situación, Nuria Rubio ha reclamado un adelanto electoral para dotar a la Comunidad de nueva dirección. "No merecemos esto, Castilla y León tiene futuro y merece nuevas oportunidades, lo mejor que pueden hacer es dejarse de prórrogas y de llegar al último día y hacerlo ya", ha zanjado.