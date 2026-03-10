Rueda ve a Galicia y CyL como un territorio "continuo" y aboga por reivindicación conjunta de infraestructuras

PONFERRADA (LEÓN), 10 (EUROPA PRESS)

El líder del PPdeG y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha manifestado este martes que Galicia y Castilla y León conforman un territorio "continuo", motivo por el que ve necesario reivindicar de manera conjunta las infraestructuras necesarias para el desarrollo de ambas autonomías y acabar con la "discriminación" existente.

El líder del PP gallego ha alabado la "estrecha" relación entre las dos comunidades autónomas y ha expresado que las infraestructuras que atraviesan ambos territorios son "absolutamente fundamentales" para conectar con el resto de España.

"Creo que hay muchas cosas que tenemos que reivindicar conjuntamente", ha incidido y ha expresado que con ello no se pretende obtener "más que nadie, pero tampoco menos". En este contexto, para Rueda es "absolutamente fundamental" la alianza forjada en los últimos años entre Galicia, Castilla y León, Asturias y parte de Portugal. "Mañueco lo entendió siempre muy bien y, por lo tanto, insisto en que sería una magnífica noticia que podamos seguir reivindicando todo lo que está por hacer", ha recalcado.

En este sentido, ha afeado que el Gobierno central lleve años "pintando en papel" algunos proyectos, pero finalmente no se conviertan en una realidad. Por ello, ha explicado, hay que presionar para que se acabe con esta "discriminación" y ser "muy exigentes" para lograr avances.

El presidente de la Xunta también se ha referido a las conexiones eléctricas, un tema que hay que "tomarse muy en serio" por ser un asunto "estratégico" para el país y para la prosperidad de empresas de Galicia y Castilla y León. El acceso a la energía es en estos momentos, según ha precisado, "un auténtico desastre" desde el punto de vista de la planificación por parte de los ministerios correspondientes.

"Aquí también tenemos que hacer fuerza", ha insistido y ha expresado la necesidad de que las empresas de ambos territorios tengan la oportunidad de poder conectarse a la red y de poder seguir en funcionamiento.

Alfonso Rueda se ha pronunciado de este modo en Ponferrada (León), donde ha participado en el acto sectorial 'Emprendimiento e Infraestructuras', con empresarios locales y acompañado por el alcalde de la capital berciana, Marco Morala, así como por la cabeza de lista del PP por León, María José Álvarez y otros representantes del PP, entre ellos, el presidente de la gestora del PP de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones,