La Ruta Construye 2030plus acerca en Valladolid la formación en eficiencia energética en la construcción

Un momento de la presentacion de la Rusta Construye 2030plus - FLC

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Valladolid ha acogido este jueves la segunda parada de la Ruta Construye 2030plus, un proyecto itinerante que tiene como objetivo acercar a los profesionales de la construcción "las competencias necesarias para avanzar hacia un sector más eficiente y sostenible a través de un aula móvil".

Esta iniciativa europea, puesta en marcha por la Fundación Laboral de la Construcción junto a la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO del Hábitat y UGT FICA, recorrerá diez ciudades de diez comunidades autónomas hasta el próximo 3 de noviembre.

El autobús de la ruta, ubicado en la zona del Paseo Campo Grande con la Plaza de Zorrilla, ha albergado el acto oficial de bienvenida, que ha dispuesto del apoyo institucional del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; la viceconsejera de Dinamización Industrial y Laboral de la Junta, Mar Sancho; y el concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Ignacio Zarandona, señalan desde la Fundación a través de un comunicado.

En su intervención, Nicanor Sen ha enfatizado que la transformación energética en el sector "no solo debe contar con inversión y tecnología, sino que tiene que ir acompañada de la capacitación de sus profesionales".

Por su parte, Mar Sancho ha destacado la relevancia de la innovación y la formación "frente a los retos de la digitalización y la eficiencia energética en una industria con gran peso en la Comunidad".

A su vez, Ignacio Zarandona ha subrayado que la iniciativa acerca la práctica de las nuevas formas de construir y resulta "clave" para una ciudad comprometida con la red de 'Misión de Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras de la Unión Europea'.

Por parte de la Fundación Laboral de la Construcción, su presidente, Javier Vega, ha indicado que la parada en Valladolid ha contado con más de 100 personas inscritas para formarse en aislamiento térmico, instalación de ventanas y bombas de calor.

Vega ha recordado que la formación es la vía para cubrir las nuevas necesidades de un sector que presenta un gran déficit de mano de obra, tras señalar que solo en 2025 se formaron más de 6.000 alumnos en Castilla y León.

En esta misma línea, la vicepresidenta de la FLC de Castilla y León y secretaria general de CCOO del Hábitat en la región, Lourdes Herreros, ha apelado a la capacitación y a la prevención de riesgos laborales para lograr la siniestralidad cero y fomentar la incorporación de jóvenes y mujeres.

Asimismo, la vicepresidenta de la entidad y secretaria general de UGT FICA Castilla y León, Sandra Vega, ha resaltado la necesidad de incentivar la preparación de profesionales ante la profunda transformación que experimenta la construcción de edificios e infraestructuras.

La Ruta Construye 2030plus combina formación práctica con un espacio de 'showroom' en carpas para mostrar soluciones en sistemas SATE, fachadas ventiladas y ligeras. Tras visitar Santiago de Compostela y Valladolid, el aula móvil continuará su recorrido por Zaragoza, Logroño, Murcia, Valencia, Granada, Mérida, Guadalajara y Madrid.

La iniciativa se enmarca en el proyecto BUILD UP Skills, cofinanciado por el programa LIFE de la Unión Europea.