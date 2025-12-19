Sacyl adjudica 1.451 plazas en el concurso de traslados de 2025

VALLADOLID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León ha adjudicado 1.451 plazas correspondientes al concurso de traslados abierto y permanente de 2025, una convocatoria que permite a los profesionales del sistema sanitario autonómico ejercer su derecho a la movilidad con la garantía, al mismo tiempo, de la continuidad asistencial en los centros de Sacyl.

Según ha publicado este viernes el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), la Consejería de Sanidad ha establecido un calendario coordinado de tomas de posesión para evitar incidencias derivadas del movimiento de personal entre centros. En el caso de los médicos, la incorporación se efectuará el 4 de mayo de 2026, aunque sus efectos administrativos se retrotraerán al 16 de enero, fecha fijada para el resto de categorías.

El concurso de traslados de Sacyl -pionero en España por su carácter abierto y permanente- funciona también como una herramienta de atracción de profesionales. En esta convocatoria, 356 sanitarios procedentes de otras comunidades autónomas se han incorporado a centros de Castilla y León, de los que 22 son médicos y 150 profesionales de enfermería.

Para asegurar la cobertura asistencial, la Gerencia Regional de Salud coordinará este proceso con la resolución de oposiciones y procesos de estabilización actualmente en tramitación. Solo en el caso de los médicos, Sacyl cuenta con casi 800 plazas en fase de adjudicación, de las que 430 corresponden a Medicina Familiar y Comunitaria, mientras que para personal enfermero ya hay convocadas más de 500 plazas.

Por áreas de salud, las 1.451 plazas adjudicadas se distribuyen entre Ávila (104), Burgos (145), El Bierzo (64), León (236), Palencia (105), Salamanca (190), Segovia (98), Soria (64), Valladolid Este (191), Valladolid Oeste (149), Zamora (96), la Gerencia de Emergencias Sanitarias (5) y el Centro de Medicina Deportiva (4).

De ellas, 1.126 corresponden a personal médico y de enfermería: 494 plazas de especialidades médicas (175 hospitalarias y 319 en Atención Primaria) y 632 plazas de enfermería (273 en hospitales y 359 en Primaria).

La Consejería de Sanidad ha subrayado que este proceso forma parte de su estrategia de una "política de personal global y coordinada", orientada a mejorar la calidad asistencial, facilitar la movilidad de los profesionales y favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar en el ámbito sanitario.