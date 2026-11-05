Sacyl contará con 68 millones para digitalización y reforzará la IA de apoyo al diagnóstico en 2027

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (Sacyl) contará en 2027 con casi 68 millones de euros para transformación digital, un 15,6 por ciento más, con actuaciones para ampliar las funcionalidades de la historia clínica electrónica, mejorar los servicios digitales a los ciudadanos y reforzar el uso de Inteligencia Artificial de apoyo al diagnóstico.

Durante su comparecencia este jueves ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, el consejero del ramo, Alejandro Vázquez, ha destacado esta apuesta por la transformación digital, enmarcada en el programa de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Consejería.

Entre los objetivos destacan incorporar nuevas funcionalidades a la historia clínica electrónica y extender el Escritorio Profesional, que actuará como puerta de entrada común a la información clínica y a los sistemas corporativos.

Las actuaciones incluirán nuevos desarrollos para urgencias, hospitalización, consultas externas e interconsultas, así como la evolución de los sistemas clínicos corporativos y de las plataformas de electrocardiogramas, patología digital, reproducción asistida y prescripción ortoprotésica electrónica.

También continuará el despliegue de los proyectos vinculados al proceso quirúrgico y del sistema de información y gestión de peticiones de laboratorio.

Asimismo, la Consejería mejorará los servicios dirigidos a la población a través de Sacyl Conecta y Sacyl Responde, con el asistente virtual de voz para gestionar citas, herramientas de gestión inteligente de la demanda y recordatorios de citas tanto de Atención Primaria como Hospitalaria.

A ello se sumarán procesos automatizados de comunicación con los ciudadanos en Atención Primaria para favorecer una atención más proactiva, personalizada y eficiente.

En el ámbito de IA, la Consejería desarrollará su gobernanza mediante la Oficina IA-Espacio de Datos y el apoyo al Comité Experto IA-Sacyl, además de evaluar, validar, desplegar y monitorizar de forma continua los algoritmos con criterios de precisión, seguridad y cumplimiento normativo.

Asimismo, consolidará algoritmos con marcado CE para radiografía de tórax, mamografía, electrocardiogramas y medicina personalizada de precisión, ampliará la patología digital con herramientas de ayuda al diagnóstico y avanzará en las de medicina personalizada. A ello se añadirá el despliegue de un agente de transcripción en las consultas de Atención Primaria para facilitar la transcripción de la conversación entre el profesional y el paciente..

En conectividad y telecomunicaciones, se extenderán la cobertura inalámbrica y la conexión de los centros sanitarios, incluidos los consultorios locales del medio rural, con soluciones satelitales para localidades que no dispongan de banda ancha suficiente.

8 MILLONES PARA DIGITALIZAR SERVICIOS SOCIALES

Por su parte, la Gerencia de Servicios Sociales dispondrá de ocho millones de euros para continuar su transformación digital mediante la Historia Social Única, que integra en un mismo entorno a los agentes que participan en la atención social.

También se incorporarán nuevos desarrollos y funcionalidades al SAUSS, el sistema que integra la gestión social, que contará con un nuevo Centro de Atención a Usuarios para prestar apoyo permanente a los más de 5.000 profesionales.

"Esta evolución permitirá avanzar en la interoperabilidad entre los sistemas social y sanitario", ha aseverado Vázquez, quien ha subrayado que entre las actuaciones previstas figura la incorporación de los informes de salud de los menores de tres años para agilizar el acceso a la dependencia y a la atención temprana.

El departamento impulsará, además, la tecnología aplicada a los cuidados mediante el desarrollo de GIRESS 2.0, la consolidación de la Red de Residencias Digitales y nuevas soluciones para mejorar la atención, la seguridad y el seguimiento de las personas atendidas.

ONCE MILLONES PARA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Por otro lado, el programa de Investigación y Desarrollo de la Consejería contará con once millones de euros para reforzar la capacidad científica e innovadora de Castilla y León mediante cinco líneas de actuación.

La primera será una convocatoria específica de ayudas a proyectos de los grupos integrados en el Centro en Red de Terapias Avanzadas de Castilla y León (CreTACYL), en el marco de la Estrategia de Investigación e Innovación en Terapias Avanzadas 2025-2030. El objetivo será favorecer la colaboración entre los grupos y la generación de resultados con potencial aplicación clínica.

En segundo lugar, el presupuesto de apoyo a la Red de Institutos de Investigación Biosanitaria de Castilla y León alcanzará los 2,5 millones de euros para preparar la acreditación de los institutos de Valladolid, León y Burgos.

La tercera línea contará con una inversión superior a dos millones para financiar proyectos de investigación biosanitaria, de gestión sanitaria y de atención sociosanitaria desarrollados por los profesionales de Sacyl, además de actuaciones de intensificación de la actividad investigadora.

La cuarta se centrará en impulsar la investigación y la innovación en Atención Primaria, mientras que la quinta promoverá una mayor participación social mediante alianzas con universidades, centros de investigación, empresas, asociaciones de pacientes y otras entidades.

En innovación aplicada a los servicios sociales, la Consejería potenciará el Hub de Innovación Tecnológica La Aldehuela, en Zamora, como espacio de colaboración entre administraciones, universidades, centros tecnológicos, entidades sociales y empresas para desarrollar soluciones que modernicen los cuidados.

Asimismo, la Feria Internacional de los Cuidados (FITECU), que se celebrará en 2027, servirá como espacio de encuentro, transferencia de conocimiento y cooperación entre los sectores tecnológico, social y asistencial.

PRESUPUESTOS DE LAS FUNDACIONES

Por último, Vázquez ha detallado las dotaciones de las fundaciones públicas adscritas a su departamento, como la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, que contará con 26 millones de euros para mantener sus programas.

Entre ellos figuran la donación de sangre de cordón, el biobanco, el banco de tejidos y preparados biológicos, el banco de leche materna, el cribado neonatal de enfermedades congénitas y el programa de garantía externa de calidad para laboratorios de inmunología.

Asimismo, la Fundación de Investigación Biomédica de Salamanca (FIBSAL), que actúa como estructura única de gestión del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), contará en 2027 con presupuesto propio y un volumen de gasto cercano a los trece millones de euros para garantizar su funcionamiento y reforzar su papel en la investigación biomédica.

Por su parte, la Fundación de Apoyos y Acción Social de Castilla y León dispondrá de 6,3 millones para garantizar los derechos de las personas con discapacidad que precisan apoyos para ejercer su capacidad jurídica.