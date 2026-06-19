Sacyl contratará a 6.400 profesionales para reforzar la asistencia sanitaria en verano y cerrará 630 camas, el 10%

Archivo - Hospital Universitario de Burgos, a 13 de enero de 2026, en Burgos, Castilla y León (España). Dos personas, pacientes de oncología en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), han fallecido a causa de un error en un tratamiento mientras lo rec - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Regional de Salud (Sacyl) ha previsto contratar inicialmente a 6.453 profesionales para reforzar la asistencia sanitaria durante el periodo estival, según los planes de contingencia elaborados por las gerencias de Atención Primaria, Atención Hospitalaria y Emergencias Sanitarias que también han planificado cerrar 630 camas hospitalarias, el diez por ciento, ante la previsión de una disminución de la demanda en los hospitales públicos de la Comunidad, que quedan reservadas.

Fuentes de la Junta han informado a Europa Press de que este diseño se ha realizado bajo la premisa de que la planificación sanitaria en la Comunidad es compleja debido a su extensión geográfica. Además, han explicado que en los meses estivales la población se multiplica en las zonas rurales y áreas con elevada presencia de segundas residencias, lo que incrementa la presión asistencial y obliga a reforzar los recursos.

Además, Sanidad prevé un descenso de la actividad global debido a las vacaciones del personal, "lo que motiva la adecuación y el ajuste de los medios disponibles en la medida de las posibilidades", según la Junta.

En el ámbito hospitalario, la disminución de la actividad programada reduce las necesidades de hospitalización, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. Por ello, las 630 camas que quedarán en reserva por la menor demanda representan el 10 por ciento de las 6.296 camas en funcionamiento en la autonomía.

Para los hospitales de Sacyl, la previsión de contratos asciende a 5.296. En el área asistencial se han proyectado 170 médicos, 1.331 profesionales de enfermería (incluidas matronas), 1.156 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAES) y 439 técnicos superiores sanitarios; mientras que en el personal de gestión y servicios se sumarán otros 2.200 trabajadores, de los cuales 800 son celadores.

Por centros hospitalarios, las 2.908 contrataciones asistenciales previstas se distribuyen en 426 en Salamanca, 393 en León, 318 en el Río Hortega de Valladolid, 311 en el Clínico de Valladolid, 301 en Segovia, 289 en Zamora, 261 en Burgos, 206 en Palencia, 190 en Ávila, 147 en Soria, 140 en El Bierzo, 46 en Aranda de Duero, 41 en Medina del Campo y 27 en Miranda de Ebro.

En cuanto a la Atención Primaria, cada área de salud readaptará la organización de sus plantillas para asegurar la asistencia. Los refuerzos previstos incluyen la contratación de 523 profesionales de enfermería y matronas, debido a la disponibilidad en las bolsas de empleo y la finalización de promociones formativas. Para médicos de familia se han previsto 144 contratos y 10 para pediatras, organizando la actividad extraordinaria mediante acumulaciones y agendas de tarde para la disminución de demora.

También se contratará a 418 profesionales de otras categorías como auxiliares administrativos, TCAES, celadores, fisioterapeutas, higienistas dentales, trabajadores sociales y odontólogos.

Las contrataciones en Atención Primaria sumarán 1.095 contratos estivales, repartidos en 185 en Salamanca, 179 en Ávila, 122 en Burgos, 121 en Valladolid Oeste, 105 en Segovia, 97 en Valladolid Este, 84 en Zamora, 60 en El Bierzo, 55 en Palencia, 47 en León y 40 en Soria. Además, se ha implementado un plan de contratación de transporte a la demanda mediante taxis de la zona en todas las áreas, con especial énfasis en Ávila, León y Zamora.

Por último, en la Gerencia de Emergencias Sanitarias se ha contemplado la incorporación de tres ambulancias de Soporte Vital Básico al dispositivo actual. Una de ellas operará en Puebla de Sanabria (Zamora) del 1 de junio al 30 de septiembre las 24 horas; otra en Sotillo de la Adrada (Ávila) desde el 1 de junio de forma permanente; y una tercera en Lanzahíta (Ávila) durante los meses de verano.

Las emergencias sanitarias registrarán además la incorporación progresiva y permanente durante el verano de nuevas unidades de soporte vital básico en Huerta del Rey (Burgos), Toreno (León), Villada (Palencia), Ledesma (Salamanca), Sacramenia (Segovia), Ólvega (Soria), Valladolid capital y Lubián (Zamora); cinco unidades de soporte vital avanzado en Burgos, León, Ponferrada, Valladolid y Peñaranda de Bracamonte (Salamanca); además de tres helicópteros medicalizados para Palencia, Segovia y Zamora. Las contrataciones previstas para dar cobertura en este servicio son de 32 médicos y 30 enfermeras.