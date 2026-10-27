Sacyl incluye 22 plazas de siete hospitales en Anestesia y Otorrinolaringología en la primera lista de difícil cobertura

Archivo - El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (i), en una imagen de archivo junto con el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez. - Pablo Requejo - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia Regional de Salud ha comunicado hoy a los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad que incluirá 22 plazas de siete hospitales, en las especialidades de Anestesia y Reanimación y en Otorrinolaringología, en la primera declaración de puestos de difícil cobertura.

La declaración de 22 puestos de difícil cobertura en siete hospitales de Castilla y León, en el marco de una "regulación pionera en cuanto a la amplitud de medidas previstas", tiene como pretensión lograr que en todo Sacyl se pueda ofrecer una prestación asistencial "suficiente y de calidad independientemente de donde estén ubicados los centros sanitarios", señalan desde la Junta a través de un comunicado.

El objetivo, señala el departamento que lidera Alejandro Vázquez, ha sido "diferenciar y poder determinar" qué puestos han de ser realmente considerados como de difícil cobertura, y cuáles responden a una necesidad puntual que obedece a una situación de carencia de profesionales que afecta en estos momentos a todo el Sistema Nacional de Salud.

Para llevar a cabo las medidas recogidas en la ley, la Gerencia Regional de Salud acometió hace unos meses, a modo de estudio piloto, el análisis en dos de las especialidades y en los centros en los que se consideraban "más prioritarias", como son Anestesiología y Otorrinolaringología.

Una vez examinados y valorados los resultados, y conforme se comprometió en su momento, la Consejería de Sanidad y Bienestar Social va a realizar próximamente la primera declaración de puestos de difícil cobertura.

En concreto, se consideran en este rango doce plazas en la especialidad de Anestesia y Renaimación. Tres en el hospital de Ávila, cuatro en El Bierzo, dos Miranda, otras dos en Segovia y una en Aranda.

Las diez restantes corresponden a la especialidad de Otorrinolaringología, con tres plazas en El Bierzo, cuatro en Palencia, dos en Soria y una en Miranda.

En este contexto, la Consejería ha señalado que se ha llevado a la reunión de la Mesa Sectorial, para iniciar su negociación, el primer borrador de las bases que han de regir la convocatoria del procedimiento extraordinario de movilidad voluntaria y cuya finalización está prevista, como muy tarde, en marzo de 2027.

Además, de forma paralela, también se negociarán las bases para la convocatoria de los procesos selectivos específicos por el sistema de concurso de méritos, para el supuesto de que no se cubran todas las plazas por el sistema anteriormente descrito de movilidad voluntaria extraordinaria, y así proceder a la cobertura de las plazas mediante nuevo ingreso, conforme a la ley.

"La idea de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social es continuar de manera progresiva con el estudio y desarrollo de los puestos en el resto de las especialidades y/o centros en las que resulte preciso, con el compromiso de llevar a cabo un seguimiento continuado y permanente de este tipo de puestos, siempre en función de la evolución de las necesidades asistenciales que se vayan percibiendo para garantizar una cobertura asistencial de calidad y territorialmente equitativa", finaliza.