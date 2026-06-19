Saiz defiende la sostenibilidad de las pensiones frente a quienes la cuestionan por "intereses privados"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, atiende a los medios durante el ‘XXV Desayuno de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT de Ávila. - Rafael Bastante - Europa Press

ÁVILA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido la sostenibilidad del sistema de pensiones de aquellos que la cuestionan "sin datos" y que lanzan "mensajes desprestigiando lo público por intereses privados".

Así lo ha afirmado en su visita a Ávila donde ha participado en un desayuno organizado por la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT en Ávila, además de reunirse con agentes colaboradores en la regularización extraordinaria de inmigrantes para conocer de primera mano la evolución del proceso, y visitar una de las oficinas de la Seguridad Social en la capital abulense.

En la atención a medios, la titular del departamento ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a los 9,5 millones de pensionistas en el país --600.000 en Castilla y León y sobre 38.000 en Ávila-- a los que ha garantizado el cobre de su prestación. "Tienen que saber que hay un Gobierno que les apoya, que les garantiza revalorizar las pensiones conforme al IPC porque entendemos que garantizarlo por ley da tranquilidad y es una cuestión de justicia social", ha argumentado.

Garantías que ha extendido también a la sostenibilidad del sistema frente a quienes tienen "intereses privados y económicos en cuestionarlo sin datos". "Son los que votan en contra de subir las pensiones conforme a ley y son los que lanzan mensajes constantemente de lanzarse hacia el sistema privado desprestigiando lo público, cuando lo público se pone de manifiesto siempre que es lo que nos protege", ha denunciado.

En este contexto, ha celebrado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) haya validado este sistema, al igual que haya 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social, lo que demuestra, a su juicio, que la reforma laboral, "entre otros factores, está contribuyendo a dejar atrás fallos del mercado de trabajo y caminar hacia un empleo de calidad" con "récords en afiliación", que ha apuntado como "un elemento importante para la sostenibilidad de las pensiones".

También ha hecho referencia la proceso de regularización de migrantes cuyo éxito, ha considerado, "está garantizado". "Hablamos de sacar de los márgenes, de la invisibilidad a personas que ya viven entre nosotros y que aquí, en esta tierra, tiene una traslación fundamental", ha añadido para insistir en que el Gobierno de España tiene mantiene esa "línea coherente de poner en el centro los derechos humanos".

"Nuestro objetivo es garantizar una atención digna a las personas que están ya aquí, que viven en nuestros barrios, en nuestras ciudades y pueblos. Su integración y el reconocimiento de sus derechos y obligaciones no son un acto de caridad, sino una obligación moral y legal que nos enriquece a todos. Además, estamos convencidos de que la diversidad es el motor de una sociedad más justa y próspera", ha zanjado.

Junto a la ministra también ha participado en la atención a los medios de comunicación el secretario general de UGT, Óscar Lobo, que ha aplaudido este proceso de regularización en una comunidad como Castilla y León "despoblada, envejecida" y donde el problema "no es la gente que viene sino la que se va".

"Por eso aplaudimos el proceso de regularización porque sobre todo pone fin a la explotación laboral de muchas personas trabajadoras que están sometidas a condiciones infames. Denunciamos el fraude, la economía sumergida y, sobre todo, con esta situación va a permitir que los trabajadores y las trabajadoras estén en igualdad de condiciones que los de esta comunidad autónoma", ha añadido.

INCENDIOS

Por su parte, el secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, ha puesto el foco en la situación del operativo antiincendios en Castilla y León, "más precario y con menos personal que el pasado año".

El socialista, que junto con la ministra, se reune a estas horas con miembros de este dispositivo en Ávila, ha lamentado que el Gobierno de Fernández Mañueco "mire una vez más para otro lado" en una muestra de su "inoperancia". "Ha quitado a su máximo responsable para quitárselo de medio, pero que no ha asumido ningún tipo de responsabilidad ni ha aportado soluciones", ha denunciado.