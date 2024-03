La Sala de las Francesas de Valladolid acoge la muestra 'This is Pop!', "una mirada a la realidad del pop y del color"

La directora de Exposiciones de Arte Contemporáneo de GACMA , Antonella Montinaro, y de la concejala de Educación y cultura, Irene Carvajal en la inauguración de 'This is Pop!'.

VALLADOLID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala Municipal de exposiciones de la Iglesia de las Francesas de Valladolid acoge desde este viernes, 8 de marzo, la muestra 'This is Pop!', un repaso por los últimos 50 años de historia pop y que busca acercar el arte contemporáneo al gran público.

La inauguración ha corrido a cargo de la directora de Exposiciones de Arte Contemporáneo de GACMA y comisaria, Antonella Montinaro, y de la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, que ha definido a la exposición como "una mirada a la realidad del pop y del color".

La exhibición reúne una selección de más de 25 artistas, entre los que se encuentran Andy Warhol y Peter Blake, y más de 50 piezas, así como un fragmento audiovisual.

"Para mí es muy interesante que las exposiciones sean lo suficientemente fáciles y comprensibles para que un niño la pueda apreciar y entender e, igualmente, una persona más experta de arte pueda encontrar en su ciudad unos artistas que a veces difícilmente podría ver sin desplazarse a grandes capitales europeas o del mundo", ha sostenido Montinaro.

Asimismo, está dividida en cinco bloques temáticos que comienzan con los inicios del movimiento pop en Inglaterra durante los años 50 y que protagonizaron artistas como Eduardo Paolozzi, Richard Hamilton y Allen Jones, que representan esta etapa de la muestra.

El segundo capítulo se traslada a Estados Unidos, donde surgen algunas de las figuras más conocidas de este movimiento como Robert Rauschenberg o Roy Lichtenstein y cuyo trabajo es "un reflejo del estilo de vida americano", como indica el título de este apartado.

Por su parte, el tercer apartado recoge algunas de las obras de pop art en España con artistas como Equipo Crónica, Equipo Realidad, Eduardo Arroyo y Rafael Canogar, y que tuvieron lugar, sobre todo, alrededor de Valencia, según ha explicado la comisaria de la exposición.

Igualmente, la cuarta fase presta atención a las manifestaciones de este arte en el entorno urbano, habituales desde los años 80, con el foco puesto en las creaciones realizadas por muralistas como Shepard Fairey (Obey), Brian Donnelly (Kaws), Dean Stockon (D*Face) y los españoles Boamistura, Dulk, Okuda y Ricardo Cavolo.

Finalmente, 'This is Pop!' muestra la "estrecha relación" entre el movimiento plástico y la música con varias portadas de álbumes realizadas por algunos artistas presentes en el recorrido y otros como Banksy para grupos como The Beatles, Rolling Stones o Blur, y para la artista Lady Gaga.

La exposición podrá visitarse, con entrada gratuita, de martes a domingo en el horario de 12.00 a 14.00 horas y de 18.30 a 21.30 horas, hasta el 5 de mayo.