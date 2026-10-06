La Sala de Gobierno del TSJCyL respalda nuevos refuerzos judiciales en Ávila, León y Segovia

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BURGOS 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), con sede en Burgos, ha informado favorablemente sobre diversas medidas de apoyo y cambios organizativos destinados a reforzar la actividad en distintos órganos judiciales de Ávila, León, Ponferrada y Segovia.

En el caso de Ávila, la Sala de Gobierno ha avalado la solicitud de nombramiento de un letrado de la Administración de Justicia y cuatro funcionarios del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa para reforzar el Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia y la Audiencia Provincial. La decisión se ha fundamentado en la elevada carga de trabajo en las secciones Civil, de Instrucción y Social, condicionada entre otros factores por las diligencias previas del incendio de Burgohondo de julio de 2026.

Asimismo, la Sala ha informado favorablemente de la incorporación de un funcionario de Tramitación Procesal y Administrativa y un funcionario de Auxilio Judicial para la Oficina de Justicia en el Municipio de Villaquilambre (León). Esta actuación se ha justificado en el crecimiento de la población atendida, que ha pasado de 9.737 habitantes en el año 2000 a 20.554 en 2025, sumado al incremento de competencias por la reforma del Registro Civil y la implantación de nuevas herramientas informáticas.

Por otra parte, la Comisión Permanente ha aprobado el acuerdo de la Junta Sectorial de jueces de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada para revisar la exención de reparto de asuntos de la Plaza 2, especializada en Violencia sobre la Mujer. La medida se ha adoptado tras comprobar que la exención afectó finalmente a 286 asuntos frente a los 153 procedimientos estimados de manera inicial.

Por último, la Sala de Gobierno ha dado luz verde al plan de actuación y a la modificación de las normas de reparto de asuntos de la Plaza 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segovia. Este plan, vinculado a la comisión de servicios del magistrado Álvaro de Miguel de Aza hasta el 31 de diciembre de 2026, contempla el dictado semanal de diez sentencias de juicios verbales sin vista y la asunción de parte de las diligencias previas en tramitación.