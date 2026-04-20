La Sala de La Pasión debate sobre la identidad de España a través de las obras de Sorolla, Romero de Torres y Solana

Parte de la muestra que se podrá ver en La Sala de Exposiciones de La Pasión. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Exposiciones de La Pasión expone, hasta el próximo 28 de junio, un diálogo sobre la identidad española de finales del XIX y principios del XX entre tres referentes de la pintura de la época, como son Joaquín Sorolla, Julio Romero Torres y José Gutiérrez Solana, tres visiones "antagónicas" pero "complementarias" de lo que era la realidad patria.

Por un lado, la muestra transita por la España "moderna, luminosa y mediterránea" de Joaquín Sorolla, reflejo de una incipiente burguesía; por otro, se detiene en la España del "rito, la tradición y el folclore" de Julio Romero de Torres; y, finalmente, aborda la visión "más oscura y gris" de José Gutiérrez Solana, marcada por las "tensiones sociales y el defecto cultural de determinados ámbitos", ha descrito la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, durante la presentación de la exposición.

Carvajal ha destacado que esta muestra es el resultado de una "potente" colaboración público-privada y ha agradecido el "complicado" préstamo de obras de altísimo valor económico y cultural. La exposición cuenta con obras cedidas por Colecciones Fundación Mapfre, Museo de Bellas Artes de Córdoba, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Museo de León, Fundos (Fundación Obra Social de Castilla y León), Casa Museo Benlliure. Ayuntamiento de Valencia, Fundación Telefónica, Colección ABANCA y distintas colecciones privadas.

Durante su intervención, la concejala ha reflexionado sobre la capacidad de los pintores españoles a lo largo de los siglos para ofrecer diferentes testimonios visuales de la historia y la identidad del país. En este sentido, ha comparado la evolución de los artistas con la figura de Goya, cuya visión personal y circunstancias mentales transformaron su estilo desde el optimismo inicial hacia el sombrío periodo de las pinturas negras influenciadas por la Guerra de la Independencia.

Para facilitar el acercamiento del público a estas piezas, el Ayuntamiento ha programado visitas guiadas especializadas. Según ha confirmado Carvajal, estas sesiones serán gratuitas, sin necesidad de inscripción previa, y tendrán lugar de miércoles a domingo a las 20.00 horas. La concejala ha invitado tanto a los vecinos de Valladolid como a los visitantes a acudir a lo que ha calificado como una "auténtica maravilla para los sentidos" que permite comprender la "complejidad de la historia de España" a través de su arte.

Por su parte, la comisaria de la muestra, María Toral, ha reivindicado la importancia de Joaquín Sorolla, Julio Romero de Torres y José Gutiérrez Solana como "grandes intelectuales" de su tiempo, no solo en España, sino también a nivel internacional.

Toral ha explicado que, aunque los tres comenzaron con un realismo social muy similar, cada uno desarrolló un estilo propio al alcanzar la madurez. En el caso de Julio Romero de Torres, ha rechazado la imagen "distorsionada" que a menudo se tiene de su obra, al asegurar que el artista cordobés actuó como un "cronista de su tiempo" que retrató a mujeres fuertes y místicas, como Pastora Imperio o Raquel Meller, quien llegó a ser portada de la revista Time. Para lograr su estética característica, Romero de Torres se inspiró en el 'Quattrocento' italiano, empleando una técnica de temple y óleo.

Respecto a Joaquín Sorolla, ha señalado que su obra realizó el camino inverso al de Romero de Torres, volviéndose más luminosa con el paso de los años tras su traslado a Madrid, fruto de la "morriña" por la luz del levante. Toral ha resaltado la maestría de Sorolla con el color, favorecida por hitos tecnológicos de la época como la aparición de los tubos de pintura y los caballetes portátiles que le permitieron pintar 'al plein air'. En la muestra destacan especialmente sus formatos pequeños, donde el autor buscaba "ser más rápido que la luz" para captar el instante.

La última parte de la exposición está dedicada a José Gutiérrez Solana, de quien la comisaria ha destacado su visión "negra" de España y su condición de heredero directo de Goya. Toral ha recordado que Solana, el único de los tres que vivió la Guerra Civil y se exilió en París, fue un intelectual vinculado al Café de Pombo y a figuras como Ramón Gómez de la Serna. Su obra, que incluye libros como 'La España negra', plasma una realidad cruda que llegó a ser expuesta en citas internacionales como la Bienal de Venecia o el pabellón español de la Exposición Universal de París de 1937.

Finalmente, la comisaria ha invitado al público a descubrir una serie de grabados de Solana, cedidos por la Fundación MAPFRE, que entroncan con la tradición grabadora de Goya como retrato de la sociedad. La muestra se completa con tres documentales que profundizan en la personalidad de cada artista. Toral ha enfatizado que la elección de la antigua iglesia de La Pasión para albergar obras de gran impacto, como el 'Osario' de Solana, convierte la visita en una experiencia "maravillosa" para comprender la complejidad del arte español del siglo XX.