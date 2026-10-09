La Sala de La Pasión de Valladolid homenajea a grandes maestros de alta costura española en una muestra "reivindicativa"

La presentación de la muestra 'La edad dorada de la moda española'. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de creaciones de la moda protagonizan la muestra 'La edad dorada de la moda española. De la alta costura al prêt-a-porter (1940-1970)', expuesta en la Sala de la calle La Pasión de Valladolid que homenajea a los grandes maestros de la alta costura española entre los años 1940 y 1970.

La propuesta pone el foco en la moda como reflejo de los cambios sociales y culturales a través de vestidos, abrigos, conjuntos, complementos y documentación de la época, y con el cine como hilo conductor.

Así lo ha señalado este viernes en la inauguración la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, quien ha estado acompañada por su comisario, Pedro Usabiaga, y el representante de Fundación Caja Rural de Zamora, José Esteban Dianez, sobre la muestra que podrá visitarse hasta el 10 de enero, con entrada gratuita, en el horario habitual del centro --de martes a domingo y festivos de 12.00 a 14.00 y de 18.30 a 21.30 horas--.

'La edad dorada de la moda' recorre los diseños de 58 grandes nombres como Pedro Rodríguez, Asunción Bastida, Elio Berganyer, Carmen Mir, Manuel Pertegaz, Rango, Santa Eulalia, Emanuel Kowarik, Lino Martínez o Concha Vilmantjana, junto al que han considerado "maestro de los maestros", Cristobal Balenciaga.

En este marco, Carvajal ha afirmado que la muestra se puede visitar por primera en Valladolid, una ciudad "a la que le gusta la moda y que siempre se ha caracterizado por ser una de las ciudades más elegantes, por su forma de ser y de vestir".

Asimismo, ha manifestado que no se trata de una selección que habla solo de moda, sino que hace un recorrido por los años 40 hasta los 70", en los que el patronaje se convirtió, a su juicio, "en un espejo de la sociedad" y en una "manifestación del gusto".

Por otra parte, la concejala ha puesto en valor la colección por su carácter "reivindicativo", ya que "defiende un sector económico" que está abocado "a desaparecer si no se protege".

Por su parte, el comisario ha explicado que la propuesta está hermanada con el cine porque era "obligatorio" contar la historia de la moda de la época a través del medio por el que la población "soñaba" y conocía las creaciones de los diseñadores españoles que trabajaban para Hollywood.

Así, Usabiaga ha destacado que las piezas son en su totalidad de colecciones privadas, aspecto que ha señalado como "un reto" personal que ha merecido la pena por el "perfecto estado de las telas".

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

El recorrido empieza en los años 40, cuando la costura estaba marcada por la sobriedad, la escasez y la capacidad creativa de una generación de modistos que comenzaba a construir una "identidad propia".

Así, también recuerda la década de los cincuenta con uno de los momentos de mayor desarrollo y esplendor de la alta costura española, en los que los diseñadores como Emanuel Kowarik, Rango, Asunción Bastida, Pedro Rodríguez o Lino Martínez formaban parte de una nómina de modistos que impulsaron la proyección internacional de la moda nacional, mientras publicaciones de referencia mundial como 'Vogue' o 'Harpers Bazaar' comenzaban a fijarse en las primeras pasarelas celebradas en Madrid o San Sebastián.

La exposición llega a los 60 con piezas representativas de este periodo, como vestidos de cóctel de Rosario Aranduy y de Vargas y Ochavía, abrigos de Roser, creaciones de Elio Berhanyer y vestidos de noche de Pedro Rodriguez, Marbel o Pertegaz.

La exposición presenta, también, una selección de más de veinte tocados y sombreros que permite aproximarse a la importancia que tuvieron estas piezas en la construcción de la imagen de cada época.

El recorrido se completa con documentación procedente de revistas de cada época, una treintena de fotografías y un apartado especial dedicado a la relación entre moda y cine, con referencias a producciones nacionales y extranjeras en las que participaron modistos españoles.

Entre ellas destaca 'Una muchachita de Valladolid', dirigida por Luis César Amadori en 1958 y rodada en la ciudad, cuyo vestuario fue realizado por Pedro Rodríguez.

'La edad dorada de la moda española: de la alta costura del prêt-à-porter (1940-1970)' recupera así un patrimonio "fundamental" de la creación española.