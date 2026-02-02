La sala de Santo Domingo de la Cruz de Salamanca acoge la muestra 'Confiar en la invisible' de Venancio Blanco

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en la inauguración de la nueva exposición de Venancio Blanco. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Exposiciones de Santo Domingo de la Cruz de Salamanca acoge desde este lunes una nueva propuesta expositiva que lleva por título 'Confiar en lo invisible', centrada en la obra de Venancio Blanco, que ha sido comisariada por Víctor Rico.

Esta propuesta expositiva reúne más de un centenar de esculturas, además de dibujos y apuntes de Venancio Blanco y busca "ahondar en la fe que Venancio Blanco profesaba en el arte, entendida como una confianza inquebrantable en el poder de la práctica artística", han informado a Europa Press fuentes municipales.

Esa fe se refleja "en la manera en que se enfrentaba a las incógnitas de su tiempo, tratando de comprenderlas y darles forma a través de su obra observando sus esculturas, dibujos, grabados o pinturas, que ponen de manifiesto la paciencia, la constancia y la entrega que sostuvieron toda su trayectoria", han añadido.

'Confiar en lo invisible' es la 21ª exposición organizada gracias al acuerdo firmado en septiembre de 2014 entre el Ayuntamiento de Salamanca, la Fundación Mapfre y la Fundación Venancio Blanco.

VISITAS HASTA JULIO

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, el presidente de la Fundación Venancio Blanco, Francisco Blanco Quintana, y la directora general de Fundación Mapfre, Elvira Vega García, han sido los encargados de inaugurar esta exposición, que se podrá visitar hasta el mes de julio de 2026 en dicha sala.

La entrada es gratuita y el horario de visitas es de martes a viernes de 17.00 a 21.00 horas; sábados, domingos y festivos de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Además de la exposición, los visitantes podrán recorrer los jardines de Santo Domingo y disfrutar al aire libre de la colección permanente de la Fundación Venancio Blanco.

Un total de 188.510 personas han visitado las 19 muestras del escultor que se han programado hasta ahora en la Sala de Santo Domingo como han añadido desde el Ayuntamiento.