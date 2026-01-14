Salamanca acogerá en abril la celebración del VI Green Innovation Forum 2026 para empresas de biotecnología verde

Fotomontaje sobre la celebración en Salamanca del Green Innovation Forum en 2026. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Salamanca acogerá la VI edición del Green Innovation Forum, que tendrá lugar el 21 de abril de 2026 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León.

La jornada irá precedida por una recepción institucional el día 20 de abril en el Palacio de Fonseca.

Desde su creación, el Green Innovation Forum mantiene un firme compromiso con los objetivos de la Agenda 2030 y con los planes de recuperación de España y la Unión Europea en el marco del 'Green Deal', consolidándose como un espacio estratégico para impulsar soluciones innovadoras hacia una economía más sostenible, tal y como han asegurado desde la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

A lo largo de sus ediciones, los organizadores han asegurado que el foro se ha posicionado como un punto de encuentro único para empresas e instituciones de investigación punteras, tanto españolas como internacionales, especializadas en biotecnología verde.

Es, además, una cita imprescindible para compañías, fundaciones y entidades académicas del ámbito biotecnológico, así como para organizaciones de sectores clave como la agricultura sostenible, la innovación alimentaria, o las energías verdes.

Este encuentro constituye un espacio para que todas aquellas entidades interesadas en la economía verde española puedan conocer las últimas tendencias, avances tecnológicos y oportunidades de colaboración.

El Ayuntamiento de Salamanca ha afirmado al respecto que buscar consolidarse como un polo tecnológico de referencia en el suroeste de Europa gracias al impulso conjunto del Ayuntamiento, las universidades, los centros de investigación y las empresas dentro de la iniciativa Salamanca Tech, con la que se crea una red de infraestructuras municipales puesta a disposición de jóvenes, investigadores y emprendedores para que desarrollen sus proyectos.

Este desarrollo tecnológico, ha añadido el Consistorio salmantino, apuesta por el talento, la industria biosanitaria y la economía verde, y se apoya en infraestructuras como Abioinnova, la incubadora de alta tecnología para empresas biosanitarias.

Desde este espacio, la ciudad promueve, como ha indicado el Ayuntamiento, proyectos innovadores en medicina personalizada, diagnóstico avanzado y tratamiento de enfermedades raras.

Actualmente, este centro municipal acoge nueve proyectos y está en marcha la segunda convocatoria de solicitudes. Los últimos datos publicados por la Fundación Cotec para la innovación sitúan a Salamanca como la provincia con mayor crecimiento de empleo tecnológico. De hecho, Salamanca está entre las 1.000 mejores ciudades del mundo y entre las 35 mejores de España para desarrollar startups.

Según ha señalado, además, el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Salamanca, Pedro Martínez, "este nuevo modelo productivo de Salamanca que une talento, emprendimiento e innovación con el objetivo de generar riqueza y oportunidades de empleo, ha convertido a Salamanca en una ciudad ideal para invertir y donde cada persona puede desarrollar su proyecto personal y profesional".

La pasada edición del Green Innovation Forum, celebrada el 19 de noviembre de 2024 en Pamplona, ha reunido a más de 200 profesionales de 120 empresas procedentes de ocho países.

El programa ha abordado temáticas esenciales para la transición verde, como el papel de las ómicas aplicadas a la nutrición y food tech, los desafíos y horizonte de la biología sintética, la protección del suelo mediante biotecnología, los retos regulatorios en edición genómica, las claves para un futuro neutro en carbono, y el valor de la colaboración y la transferencia en bioeconomía, entre otras, de la mano de un nutrido grupo de expertos nacionales e internacionales.