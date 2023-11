Salamanca acogerá este viernes la presentación de 'Canciones de Buen Rollo'

SALAMANCA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salamanca acogerá este viernes, 24 de noviembre, la presentación de 'Canciones de Buen Rollo', un libro que "ofrece al lector una biografía generacional sobre el poder de la música en el estado de ánimo".

La puesta de largo de esta obra, con la presencia de las autoras, las periodistas Isabel Jiménez Moya y Carolina Prada Seijas, tendrá lugar a las 19.30 horas en la librería Letras Corsarias, ubicada en la calle Rector Lucena, bajo la presentación del periodista y escritor musical Manuel Recio y con el miniconcierto de The Wedding Rock Band.

Se trata del debut literario de las periodistas Isabel Jiménez Moya y Carolina Prada Seijas, editado por Sílex Música, cuya primera edición se agotó en un mes, según la información facilitada a Europa Press con otivo de la presentación en Salamanca.

En la obra, las autoras proponen un recorrido a través de 137 temas, "vinculados con anécdotas y recuerdos personales" y con un denominador común: "su capacidad de sanar heridas y enderezar un mal día".

El escritor y periodista musical Fernando Navarro prologa esta banda sonora, con portada e ilustraciones interiores de la artista gráfica Gemma de Castro.

Tras haber visitado Madrid, Barcelona, Valencia o Granada, las autoras estarán presentando el libro este viernes, donde conversarán con el periodista salmantino Manuel Recio, músico y coautor de 'Atardecer en Waterloo', que es "la biografía de The Kinks en español más completa hasta la fecha".

La presentación se cerrará con un miniconcierto de la banda local The Wedding Rock Band, que interpretará versiones de varias canciones mencionadas en el libro.

"LIBRO GENERACIONAL"

Las autores han reseñado que 'Canciones de Buen Rollo' es "un libro generacional y, al mismo tiempo, muy personal, con el que se sentirá identificado cualquiera que haya recurrido a la música para aliviar un momento de estrés, una ruptura, una crisis personal o, simplemente, un mal día".

Su inspiración surge de "programas de radio y televisión tan legendarios" como La bola de cristal o Diario Pop, de esas cintas de grabación casera que sonaban en el radiocasete del coche familiar y de "muchas personas" con las que las autoras comparten memoria musical.

En sus páginas conviven "en buena vecindad" Serrat, Siniestro Total, David Bowie, Joan Jett, Metallica, Raffaella Carrà, The Kinks, Los Enemigos, Etta James, François Hardy, Raphael, Gloria Gaynor, Leonard Cohen, Marisol, Sam Cooke, Texas, Lou Reed, The Buzzcocks, Rosendo, Édith Piaf, The Beatles o Cyndi Lauper, entre muchos otros.