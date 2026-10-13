Salamanca acogerá la XVII Carrera de los Mil Pasos de la Fundación Aviva con la meta de superar los 3.500 participantes

Salamanca acogerá el 25 de octubre la XVII Carrera de los Mil Pasos de la Fundación Aviva con la meta de superar los 3.500 participantes - FUNDACIÓN AVIVA

SALAMANCA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XVII Carrera Popular y Solidaria de los Mil Pasos se celebrará el próximo domingo día 25 de octubre en Salamanca con la salida desde la calle Alonso Ojeda, junto a la plaza de la Concordia, y el objetivo de superar los 3.500 participantes.

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, y el presidente de la Fundación Aviva, Miguel Ángel Benito, han presentado la nueva edición de esta cita durante un acto al que también han asistido representantes de entidades y empresas colaboradoras, así como miembros de la fundación, personas usuarias, familiares y voluntarios e integrantes de la Policía Local de Salamanca y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, quienes velarán por el buen desarrollo de la prueba deportiva.

La organización prevé superar la barrera de los 3.500 corredores, sin límite de edad, en las dos modalidades deportivas, ambas con salida desde la calle Alonso de Ojeda, junto a la plaza de la Concordia.

La modalidad competitiva, con un recorrido de seis kilómetros, comenzará a las 10.30 horas y discurrirá por calles más emblemáticas del casco histórico, incluida la Plaza Mayor.

La marcha popular, de dos kilómetros, arrancará a las 12.00 horas, permitiendo disfrutar del ambiente, la batucada y la emoción de animar a los corredores de la prueba anterior.

Se mantiene también la modalidad virtual iniciada el pasado año, que permite la participación de personas residentes fuera de Salamanca.

En la edición anterior se sumaron corredores de países como Perú, Estados Unidos, Ecuador, Brasil y Argentina. Las inscripciones son gratuitas y mantienen su espíritu voluntario.

Podrán realizarse de forma presencial en la sexta planta de El Corte Inglés: del 21 al 23 de octubre para la carrera competitiva y del 21 al 24 para la marcha participativa.

Quienes prefieran inscribirse online podrán hacerlo desde este martes 13 de octubre y hasta el 22 de octubre a las 23.59 horas en la web www.carreradelos1000pasos.es, mientras que la recogida de dorsales estará disponible a partir del 21 de octubre en el mismo punto de inscripción presencial.

La carrera se ha consolidado como una cita deportiva y social de referencia en la ciudad, caracterizada por su firme compromiso con los derechos, la igualdad de oportunidades y la inclusión de las personas con discapacidad.

El regidor de la capital salmantina ha señalado que el deporte es una herramienta que "une, abre puertas y derriba barreras, y que permite visibilizar realidades diversas para avanzar hacia la plena inclusión". Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento para las cerca de doscientas personas voluntarias que participarán.

"Son el corazón de Aviva y contribuyen decisivamente a que la carrera mantenga su carácter ejemplar", ha expresado el alcalde.