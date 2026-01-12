Salamanca acudirá a Madrid Fusión con 22 restaurantes, 16 productores, 9 figuras de calidad y 2 escuelas de hostelería

Presentación de la participación de Salamanca en Madrid Fusión - EUROPA PRESS

SALAMANCA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Salamanca participará en la próxima edición de Madrid Fusión, que se celebrará del 26 al 28 de enero, representada por 22 restaurantes (quince de la capital y siete de la provincia), 16 productores, nueve figuras de calidad y dos escuelas de hostelería.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, han presentado este lunes la expedición de cocineros y productores que representará a Salamanca bajo el paraguas del Patronato Provincial de Turismo y con las marcas 'Salamanca para comérsela y 'Salamanca en bandeja'.

De este modo, ciudad y provincia acuden unidas a esta cita para promocionar "lo mejor de la gastronomía salmantina" donde destacan la "implicación e ilusión" de los representantes salmantinos que desplegarán "la máxima creatividad para hacer marca Salamanca", como ha destacado García Carbayo.

El primer edil ha explicado que una de las razones de que 2025 vaya a marcar un "récord histórico" para el turismo en la ciudad es la calidad de la gastronomía y el "altísimo nivel" de los restaurantes. Por su parte, el presidente de la Diputación ha destacado el "buen momento" que atraviesa 'Salamanca en bandeja'.

"En este 2026 alcanzamos ya los 110 socios, la mayoría procedentes de pequeñas localidades, lo que demuestra la confianza en esta marca colectiva a la que cada año se van sumando más productores y restauradores", ha recalcado.

Durante el congreso madrileño, el restaurante 'Bambú Tapas y Brasas' representará a Salamanca en el IV Campeonato Oficial de Hostelería de España-Tapas y Pinchos.

En cuanto al expositor con el que Salamanca se presenta a esta cita, García Carbayo ha explicado que ofrece una "solución integral, innovadora y sostenible" basada en la madera industrializada que propone "un espacio expositivo de alta calidad, estéticamente atractivo, funcional, seguro y respetuoso con el medio ambiente, que realza la imagen y la oferta gastronómica salmantina de manera excepcional".

El expositor es un espacio con una zona general abierta y acogedora marcado por elementos estructurales de madera, que plantea también una zona para el público profesional con mesas altas y taburetes; una zona de trabajo para cocineros, y otra zona para productores, con mostradores de madera para poder exhibir el producto local.

Los componentes podrán ser almacenados y reutilizados en futuras ediciones, otras ferias o eventos promocionales, lo que representa "una inversión inteligente y sostenible para el Patronato Provincial de Turismo de Salamanca", ha indicado el primer edil.

Madrid Fusión Alimentos de España celebrará su 24ª edición bajo el lema 'El cliente toma el mando' y, como ha añadido Carbayo, "el veredicto del cliente en Salamanca no puede ser mejor". Así, ha recordado que entre enero y noviembre, Salamanca recibió 33.000 visitantes más y 17.000 pernoctaciones más que en el mismo periodo del año anterior, lo que apunta a un 2025 de "récord histórico".