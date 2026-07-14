Salamanca alcanzará los 200.000 árboles con la plantación de 30.000 ejemplares este año impulsada por el Ayuntamiento

Parterres junto al Palacio de Congresos de Salamanca. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado este martes el proyecto para la plantación este año de otros 30.000 árboles, con los que la ciudad alcanzará los 200.000 ejemplares.

Esta plantación reforzará el impulso a la naturalización de la ciudad que se ha llevado a cabo en 2025 con la plantación de más de 32.000 árboles. Con una inversión cercana a los 220.000 euros, se efectuará en espacios urbanos y forestales en otoño, entre los meses de octubre y diciembre.

García Carbayo ha refrendado el compromiso del Ayuntamiento con el incremento de la masa arbórea de la ciudad para hacer de Salamanca "una de las ciudades con mejor calidad del aire, según los datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente".

En la actualidad, las zonas verdes municipales suman 127.000 árboles y 59.000 arbustos, repartidos por los 2,9 millones de metros cuadrados de zonas verdes municipales, ha subrayado el primer edil.

De esta forma, hay casi 20 metros cuadrados por habitante, "más del doble de la cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para vivir en un entorno saludable", ha recordado. Con la plantación que se llevará a cabo, las zonas verdes municipales dispondrán de más de 157.000 árboles.

A estas cifras hay que sumar la masa arbórea de la ribera del río Tormes, competencia de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), así como del campus universitario Miguel de Unamuno y de patios privados. De esta forma, sumando todas las zonas verdes del término municipal, se superarán los 200.000 árboles en la ciudad, más de uno por habitante.

Este esfuerzo ha vuelto a ser reconocido por el programa internacional 'Tree Cities of the World' en 2025, otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Arbor Day Foundation, a través de la Asociación Arbocity en España, por su compromiso con sus árboles urbanos, tal y como han señalado desde el Ayuntamiento.

DISTRIBUCIÓN

El alcalde ha explicado que la plantación se llevará a cabo, por un lado, entre los árboles previstos en proyectos de urbanización este año y los comprometidos por las empresas concesionarias del mantenimiento de las zonas verdes de Salamanca, y por el otro, con un nuevo contrato cuya licitación se realizará próximamente.

Se distribuirán entre zonas urbanas (parques, jardines, calles, plazas y bulevares) y zonas forestales, reforzando los bosques ya existentes o proyectos de renaturalización financiados con fondos europeos como la EDUSI Tormes+ y el LIFE Vía de la Plata.

En concreto, se plantarán en distintos espacios verdes repartidos por toda la ciudad y destacan, entre otras, la ribera del Arroyo del Zurguén, el Cordel de Miranda hasta Arapiles, la calle Juan Bautista de Toledo, la calle Cordel de Merinas de Chamberí, el Parque de El Baldío, el parque astronómico de Chamberí, la zonas verdes en el polígono industrial y El Montalvo II junto al término municipal de Carbajosa de la Sagrada.

También contarán con plantaciones el Teso de la Feria, la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, los Corredores Verdes de Huerta Otea y El Marín, los parques de los Huertos Urbanos, Elio Antonio de Nebrija, Miguel Delibes, Würzburg y Chinchibarra, el bulevar del Padre Basabe, el segundo acceso al Estadio Municipal Reina Sofía, la nueva plaza de Vistahermosa, el barrio La Vega, la plaza de Santa Cecilia, la avenida de Salamanca junto al barrio Blanco, el Cerro de San Vicente y el entorno del Palacio de Congresos.

También se crearán parterres y alcorques corridos con arbolado y arbustiva en la Vaguada de la Palma, frente a la fachada del Palacio de Congresos; en el Paseo de la Transición Española, junto al Hospital Universitario; y en la avenida del Padre Ignacio Ellacuría, desde la Glorieta de la Charrería hasta el puente del Octavo Centenario de la Universidad.

De esta forma, se da continuidad a los corredores verdes que durante los últimos años se han habilitado en el casco histórico de la ciudad para facilitar más sombra en zonas de paseo y contribuir a la reducción del efecto 'isla de calor'.

DIFERENTES VARIEDADES

Para la plantación se utilizará una gran variedad de especies autóctonas y otras que aporten mayor multifuncionalidad a los diferentes espacios verdes, facilitando el incremento de la biodiversidad, la conectividad ecológica y la mejora de los servicios de los ecosistemas, que a su vez repercuten en una mayor salud urbana y de quienes habitan la ciudad.

Se trata, entre otras, de enebros, majuelos, avellanos, higueras, serbales, endrinos, fresnos, nogales, almendros, pinos, tilos, carpes, cerezos, manzanos, almeces, moreras, alisos, alcornoques, encinas y robles.

A través de estas plantaciones, se adoptarán medidas de lucha frente a los efectos del cambio climático a través de la generación de sumideros de carbono. Así, las especies de arbolado seleccionadas se combinan formando módulos de plantación, además de diferenciarse por las ubicaciones donde se llevará a cabo cada plantación.

Por otra parte, se pretende elevar la biodiversidad de árboles en el ecosistema urbano para evitar la tendencia al monocultivo, dado que puede suponer un riesgo sanitario en caso de desarrollarse plagas y enfermedades que pueden alcanzar una elevada virulencia y aparecer formas resistentes, como así ha pasado, por ejemplo, con la grafiosis.

Las especies presentan una variabilidad cromática bien por su floración o color de hojas debido a los cambios estacionales del año, aportando bienestar para las personas. Con la introducción de determinadas especies donde destaca su floración, se busca incrementar el número de polinizadores e insectos auxiliares benignos para el ser humano y beneficiosos para combatir plagas como el pulgón.

Igualmente, con estas medidas se incrementará la avifauna de la ciudad, atraída en muchos casos por los frutos, tales como gorriones, mirlos o jilgueros, entre otros.