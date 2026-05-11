Salamanca celebra la semana de los Museos con actividades gratuitas en una veintena de espacios culturales

SALAMANCA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de una veintena de museos y espacios culturales de Salamanca ofrecerán una "variada oferta" de actividades gratuitas que incluyen talleres, conciertos, micro teatro y visitas guiadas, entre otras propuestas, con motivos de la Semana Internacional de los Museos, que se desarrollará en la ciudad del 16 al 24 de mayo.

El concejal de Turismo, Ángel Fernández Silva, ha presentado la programación "diversa y participativa" que destaca por su carácter "interdisciplinar" y que busca que los museos sean "espacios vivos de encuentro".

Se han organizado actividades "muy variadas" como demostraciones de artesanos de joyería artesana, la elaboración de balanzas romanas y la producción de miel; sesiones de pintura en vivo con artistas urbanos acompañados de música DJ, integrando la creación actual en el entorno museístico; la clase de yoga al aire libre y el prometedor concierto íntimo a la luz de las velas.

Los museos y espacios culturales que participan en esta cita son: Museo Casa Lis, Museo de Historia de la Automoción, Da2, Museo del Comercio, Museo del Cerro de San Vicente, Museo Taurino, , Ieronimus, Scala Coeli, Casa-Museo Zacarías González, Galería Urbana, Museo de Salamanca, Museo Conventual Santa Clara, Filmoteca de Castilla y León, Fundos Forum Salamanca, Sala de exposiciones de la Fonda Veracruz, Monumenta Salmanticae, Pozo de Nieve, Sala de exposiciones de Santo Domingo, Sala de exposiciones de la Torre de los Anaya.

La programación completa se puede consultar en la página web www.salamancaymas.es.

La mayoría de las actividades son de acceso libre, aunque algunas requieren reserva previa a través de la misma web. El eje central de esta celebración será el lunes 18 de mayo, fecha en la que los museos de todo el mundo se unen para celebrar el Día Internacional de los Museos bajo el lema 'Museos uniendo un mundo dividido'.

Este día, diversos espacios de la ciudad celebrarán Jornadas de Puertas Abiertas con entrada libre, tales como el Museo Casa Lis, Ieronimus, Scala Coeli, el Museo de Historia de la Automoción, Museo Taurino, entre otros.

Todo el programa de la Semana de los Museos 2026 puede descargarse en la web http://salamancaymas.es/pdf/semana-internacional-museos.pdf.