'Salamanca Ciudad del Español' expone su oferta de recursos en turismo idiomático en una jornada didáctica en Atenas

'Salamanca Ciudad Del Español' Participa Este Sábado En La Jornada Didáctica Para Profesores De Español En Atenas - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Salamanca Ciudad del Español' participa este sábado en la jornada didáctica para profesores de español como lengua extranjera (ELE) que se celebra en la Universidad del Ática Occidental en Atenas (Grecia), en la que expone su amplia oferta de recursos y servicios en turismo idiomático.

Este encuentro, dirigido al profesorado de ELE en Grecia, está organizado por la Embajada de España en Grecia, a través de las Consejerías de Turismo y de Educación, y cuenta con el patrocinio del Área del Comisionado para la Lengua Española de la Consejería de Acción Cultural de la Junta, así como con el apoyo del Instituto Cervantes.

El acto de inauguración correrá a cargo del embajador de España en Italia, Grecia y Albania, Jorge Domecq Fernández de Bobadilla, mientras que las conferencias preliminares estarán a cargo del consejero de Turismo de la Embajada, Gonzalo Ceballos, y de la consejera de Educación, María del Ángel Muñoz.

También intervendrá el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, junto con representantes de destacadas universidades griegas como la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas, la Universidad Abierta de Grecia y la Universidad Aristóteles de Tesalónica, además de miembros de los Institutos Cervantes de Atenas y Nicosia, la Unión Hispano Helena de Tesalónica y la Asociación Panhelénica de Licenciados en Filología Hispánica.

Con su participación en esta jornada, Salamanca refuerza su papel como destino de "referencia mundial" para el aprendizaje del español, contribuyendo a la expansión del idioma en Grecia y fortaleciendo los lazos educativos, culturales y turísticos entre ambos países, según ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.