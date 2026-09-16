Salamanca cuenta con el primer piso de CyL para niños con autismo en situación vulnerable

García Carbayo, durante la inauguración de la vivienda. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Salamanca cuenta desde hoy con el primer piso en Castilla y León para niños con autismo en situación vulnerable, un proyecto "pionero" e "ilusionante" que les ofrece una atención "específica y especializada".

El alcalde, Carlos García Carbayo, y la presidenta de la Asociación Ariadna Autismo Salamanca, Carmen Calvo, han presentado esta vivienda hogar denominada 'El Lazarillo II', un recurso que forma parte del proyecto VIvienDAS con Sentido, centrado en promover modelos de vida independientes y significativos para personas con autismo.

Este nuevo hogar de 104,89 metros cuadrados útiles, facilitado por el Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (PMVU) en régimen de alquiler accesible, nace desde una filosofía que pone el foco en la persona, su proyecto de vida y sus necesidades individuales.

Se trata de un entorno comunitario que favorece el desarrollo personal, respetando los ritmos, preferencias y esencia de cada menor, y adaptándose de manera natural a lo largo de su ciclo vital.

Además, se trata de un proyecto pionero, puesto en marcha tras meses de trabajo, planificación y coordinación, en los que se han cuidado todos los detalles para dar respuesta a las necesidades reales de los menores, construyendo un modelo de atención centrado en la persona y en su bienestar.

"La vivienda no es solo un espacio físico, sino un lugar donde construir vida", ha señalado el regidor. En ella, los menores cuentan con el acompañamiento continuo de diez profesionales especializados que apoyan su desarrollo en todos los ámbitos de la vida cotidiana: sanitario, educativo y social, como ha indicado la presidenta de Ariadna, Carmen Calvo. El objetivo es "avanzar, paso a paso, hacia la consecución de mayores niveles de autonomía y bienestar".

Carbayo ha destacado la estrecha colaboración del Ayuntamiento con el tejido social de la ciudad para "mejorar la salud y la calidad de vida tanto de las personas afectadas por alguna enfermedad, síndrome o discapacidad, como de sus familias".

Así, en la actualidad el PMVU tiene alquiladas o cedidas otras cinco viviendas a asociaciones sin ánimo de lucro, además de una veintena de locales para el desarrollo de programas que fomentan la participación e integración, de ocio y respiro familiar, programas para la atención psicológica, de promoción y mantenimiento de la autonomía funcional, y programas encaminados a la orientación y formación laboral.

Al mismo tiempo, se financian programas que fomentan la participación, inclusión e integración de las personas, de modo que puedan contar con todos los apoyos necesarios para disfrutar de una vida plena, integrados en la sociedad en igualdad de condiciones con respecto al resto de los ciudadanos.

Prueba de ello, ha recordado el alcalde, es que este año 2026 el Consistorio ha aumentado casi un siete por ciento el presupuesto total para financiar 70 convenios, hasta superar los dos millones.

Carmen Calvo ha asegurado que éste es el proyecto más ilusionante que tiene la Asociación actualmente, ya que estos niños estaban atendidos en hogares generalistas, que no atendían de la misma forma sus necesidades al compartir el hogar con otros chicos también en situación vulnerable, lo que hacía muy difícil la convivencia.

Los niños que viven en este piso, que están entre 3 y los 16 años, están escolarizados en el colegio Rodríguez Aniceto y el resto de las actividades las realizan con Ariadna, que les ofrece una atención específica y especializada.

Carmen Calvo ha subrayado también que todos los niños han tenido cambios muy positivos tanto a nivel de comportamiento, como de hábitos higiénicos y alimentarios saludables, e incluso a la hora del sueño. La evolución irá a más, ha asegurado, con el paso de los meses.