Salamanca entrega sus Medallas de Oro 2026 al Colegio de la Abogacía, Araceli Mangas y Juan Jesús Cruz

SALAMANCA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presidido este sábado la entrega de las Medallas de Oro de Salamanca 2026 al Colegio de la Abogacía de Salamanca, Araceli Mangas y Juan Jesús Cruz, en un acto que se ha celebrado por primera vez en la Plaza Mayor en el marco de las fiestas de San Juan de Sahagún.

El evento ha estado presentado por la periodista Elena Salamanca y ha contado con las actuaciones de la compañía Alejandro Lara Dance Project, Cristina Len y la Tuna Universitaria de Salamanca, así como el de Tamara al final del acto, según ha detallado el Ayuntamiento de la ciudad en un comunicado recogido por Europa Press.

García Carbayo ha comenzado con una mención a la celebración del V Centenario de la Escuela de Salamanca. "Han pasado cinco siglos desde que esta tierra contribuyó a iluminar el mundo con una idea que jamás perderá su vigencia: que la dignidad de las personas debe estar por encima de la fuerza y de la arbitrariedad, como muy bien recordaba el Papa León XIV", ha aseverado.

Posteriormente, el primer edil ha señalado que los galardonados representan trayectorias "muy diferentes", pero con un "denominador común", como es "la excelencia puesta al servicio de los demás", un factor que "protege, cura, enseña, guía y mejora la convivencia y la sociedad".

Asimismo, el alcalde ha ensalzado la labor del Colegio de la Abogacía de Salamanca, que cumple 250 años como parte de la "historia civil, jurídica e institucional" de la ciudad, y se ha detenido especialmente en la labor que realiza el Turno de Oficio y la Asistencia Letrada al Detenido, que en Salamanca gestiona cada año "más de 7.000 asuntos penales, civiles, de familia, laborales, de menores, de extranjería, de asilo, de violencia doméstica o penitenciarios".

García Carbayo ha valorado la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos del Colegio y ha aplaudido su "voz propia, sensata, rigurosa e independiente del poder político" que prioriza "el interés ciudadano, la Justicia y el Estado de Derecho".

De Araceli Mangas ha destacado su currículum "brillantísimo" y su contribución a ayudar a generaciones de juristas "a comprender mejor Europa, las instituciones, los tratados, los derechos y las reglas que hacen posible la convivencia de realidades y personas tan diversas".

También ha resaltado que haya llevado el nombre de Salamanca "a los grandes debates jurídicos internacionales" y que, de esta manera, mantiene vivo el espíritu de que Salamanca sea "un faro de conocimiento".

Por último, García Carbayo ha ensalzado la "impronta indeleble" que Juan Jesús Cruz ha dejado en la sociedad salmantina. "El doctor Cruz impulsó en Salamanca una unidad pionera de Oncología Médica que terminó convirtiéndose en un servicio de referencia, pero lo más importante fue consolidar una manera de entender la medicina: rigurosa en el conocimiento, exigente en la investigación, avanzada en los tratamientos y profundamente humana en la relación con el paciente", ha afirmado.

El alcalde ha señalado que Cruz ocupa un lugar "muy destacado" en la sanidad de Salamanca y que la ciudad apuesta por "la ciencia, la investigación, la biotecnología, la salud y el talento como motores de futuro".

MIGUEL DEL CASTILLO, ARACELI MANGAS Y JUAN JESÚS CRUZ

Por su parte, el decano del Colegio de la Abogacía de Salamanca, Miguel del Castillo, ha agradecido en su discurso a una ciudad que valora "la historia" de esta institución y también "el trabajo silencioso, constante y muchas veces invisible de quienes trabajan para que los derechos de los ciudadanos no sean una promesa vacía, sino una realidad efectiva para todos".

Del Castillo ha recalcado la "función social" de la abogacía. "Protege a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, acompaña a quienes no saben a dónde acudir, escucha a quienes llegan con miedo, con incertidumbre, con pérdida o dolor, y convierte en defensa jurídica lo que, para muchas personas, es simplemente una necesidad vital", ha defendido.

El decano cree que la abogacía ha dado la talla cuando un ciudadano no ha dispuesto de los medios económicos suficientes "para defenderse por sí mismo", y ha reconocido la implicación del Ayuntamiento de Salamanca en la puesta en marcha junto al Colegio de un convenio para la atención y el asesoramiento jurídico a personas mayores.

Por otro lado, la académica de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, Araceli Mangas, ha ensalzado en su discurso el legado de Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca y ha insistido en la plena vigencia de sus postulados. "Vitoria condenó siempre el uso de la fuerza, la agresión. No admitió la guerra por la diversidad de religiones, tampoco para la ampliación del territorio, como pretenden hoy dos grandes potencias en declive", ha señalado.

Mangas ha insistido en que, cuando un Estado democrático infringe "normas esenciales del Derecho Internacional", siempre previamente rompe sus normas constitucionales al no respetar "los contrapesos del control parlamentario y judicial".

Finalmente, el doctor Juan Jesús Cruz ha señalado que este reconocimiento no es algo a título personal, sino "al esfuerzo de muchísimos profesionales implicados diariamente en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer".

Cruz ha reivindicado el entorno que proporciona la ciudad de Salamanca, de la cual ha dicho que "integra y acoge" a los que han nacido en otros lugares y les permite ser "unos salmantinos más" sin renunciar a sus raíces.

En último lugar, ha recordado cómo inició lo que hoy es el Servicio de Oncología Médica de Salamanca "con el esfuerzo y la ayuda" de varias personas. "El desarrollo de la Oncología no se circunscribe solo a la Oncología Médica, sino también a los servicios quirúrgicos, a la oncología radioterápica, al servicio de hematología, de radiodiagnóstico, de anatomía patológica. Todos estaban ya en Salamanca y eso permitió que surgieran especialidades nuevas como nosotros, la Oncología Médica, y que se potenciara las que ya había y empezáramos a hacer una oncología moderna y multidisciplinar", ha concluido.