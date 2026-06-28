Salamanca iluminará este lunes de color verde la fuente de la Puerta de Zamora por el Día de la Esclerodermia

SALAMANCA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca iluminará este lunes, 29 de junio, de color verde la fuente de la Puerta de Zamora con motivo del Día Mundial de la Esclerodermia.

Al mismo tiempo, informará en los paneles luminosos de la ciudad con lemas de concienciación social, según ha informado en un comunicado recogido por Europa Press.

Con este gesto, a petición de la Asociación Española de Esclerodermia, el Consistorio muestra su apoyo a las personas afectadas y sus familiares, dentro de su compromiso con las asociaciones de la ciudad en su promoción de la salud y de la calidad de vida.