Salamanca incrementa en 1.500 las plazas en las ludotecas de verano, hasta superar las 10.000

SALAMANCA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha incrementado en 1.500 las plazas del programa 'Apúntate al Verano' al reforzarlo en aquellas zonas donde se ha registrado una mayor demanda en años anteriores, con lo que se han llegado a las 10.170.

Así lo ha destacado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, durante la visita a una de las actividades de las ludotecas municipales en el Parque Botánico de Huerta Otea.

Desde el 25 de junio hasta el 7 de septiembre, el Ayuntamiento ofrece esas 10.170 plazas, casi agotadas, para menores entre 3 y 12 años, excepto en el CEAS Rollo, de 3 a 17 años, para ofrecer "una alternativa de ocio" durante las vacaciones escolares, tal y como ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, se realiza en trece centros de la ciudad distribuidos por CEAS. El horario principal abarca desde las 9.30 hasta las 13.30 (en el CEAS Rollo de 10.00 a 14.00 horas), pudiendo ampliarse bien a través del servicio de 'Madrugadores' desde las 7.45 hasta las 9.30 horas o bien a través del servicio 'Tardones' desde las 13.30 horas hasta 15.15 horas. En este último servicio se incluye la posibilidad de comedor en los centros habilitados.

La ratio se establece en un monitor por cada trece niños o jóvenes, de acuerdo con la normativa vigente de Juventud de la Junta, y en el caso de niños con necesidades educativas especiales tendrán a su disposición monitores especializados, con la correspondiente formación, para garantizar la inclusión y la adecuada participación en el programa.

El Consistorio recuerda que existen varias bonificaciones, como un descuento del 25 por ciento en la cuota del segundo hermano participante, un descuento del 50 por ciento de la cuota para familias numerosas de categoría general, y la exención de la cuota para las familias numerosas de carácter especial y menores en situación de vulnerabilidad, previa valoración por el equipo técnico del CEAS.