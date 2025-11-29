Salamanca inicia la renovación de 772 metros de tuberías de agua en el barrio El Rollo con más de 200.000 euros

SALAMANCA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado las obras de renovación de 772 metros de tuberías en las calles en el barrio El Rollo, en las calles Fuengirola, Ferral, Gerona, Mieres, La Coruña, Fontiveros, Madrigal de las Altas Torres, Alicante, Pintor González Ubierna y Orense, con un presupuesto de adjudicación de 206.600 euros.

Este año ya se han renovado las redes de agua en los barrios Chamberí, Pizarrales, Blanco, Chinchibarra, Prosperidad, La Vega, en el paseo de la Estación y en la calle Gran Capitán, según han informado fuentes municipales a través de un comunicado.

En total, el Consistorio renovará este año más de once kilómetros de tuberías en cerca de 70 calles de diez barrios con una inversión total en torno a 3,7 millones de euros.

De esta forma, la renovación de tuberías ya comprometida durante el actual mandato supera los 15,6 kilómetros de longitud en 74 calles con una inversión total en torno a 4,8 millones de euros.

Esta inversión del Ayuntamiento de Salamanca se suma a la ejecutada durante el mandato anterior, cuando se renovaron cerca de 21,5 kilómetros de tuberías en 106 calles de la ciudad con una inversión total superior a 8,7 millones de euros.

La renovación de la red de abastecimiento de agua desde la puesta en marcha del sistema de Gestión Activa de Presiones (GAP) en 2017 ha propiciado un ahorro neto de superior a 18,8 millones de metros cúbicos de agua, cantidad que supera el suministro para toda la ciudad de Salamanca durante el año 2024.