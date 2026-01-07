Salamanca mejorará los campos de Nemesio Martín y Ángel Pérez Huerta para la temporada 26-27 con 1,5 millones

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y los concejales de Deportes y Fomento, junto a representantes de los clubes que juegan en los campos Nemesio Martín y Ángel Pérez Huerta. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado los dos proyectos de mejora de los campos municipales de fútbol, Nemesio Martín y Ángel Pérez Huerta, que prevén concluir para la temporada 2026-2027 y para los que hay presupuestado de manera conjunta un total de 1,5 millones de euros.

Ambos proyectos están en manos del servicio de contratación, por lo que se ejecutarán cuando termine la competición y de cara a utilizarlos en la mencionada temporada, ha señalado el primer edil sobre las intervenciones en estos espacios en los que juegan actualmente equipos de clubes como Hergar, Unionistas de Salamanca, Cristo Rey, Helmántico y el Ciudad de Salamanca femenino.

"No podemos perder ni un minuto a nivel administrativo para llegar a tiempo y, mientras tanto, se realizará una reasignación de las instalaciones deportivas. Pido paciencia a todos los usuarios", ha añadido Carbayo en declaraciones recogidas por Europa Press.

En concreto, el campo de Nemesio Martín será ampliado con la cesión de la Universidad de Salamanca (USAL) de una parcela de 380 metros cuadrados. En este campo juegan el Hergar, infantil, cadete y juvenil, si bien a partir de esta obra, tendrá medidas reglamentarias para partidos regionales.

La inversión municipal será de un millón de euros para el cambio del césped, el vallado, riego y ampliación de los vestuarios, incluido el de los árbitros, ha resumido el alcalde.

Por otro lado, las instalaciones Ángel Pérez Huerta se centrarán en el denominado 'campo 1' (situado a la izquierda), ya que en 2015 ya se acondicionó el segundo.

Para este proyecto se han destinado 500.000 euros que se invertirán en sustituir el césped, malla de balones, banquillos, reforma de los aseos, mejora de la casa que sirve como almacén y mejora de los accesos al campo.

En estas instalaciones disputan sus partidos el club Helmántico, con categorías de aficionados a benjamines, Unionistas de Salamanca, y el Ciudad de Salamanca femenino.

Además de estas obras ya aprobadas, Carbayo ha reconocido que "se está estudiando alguna fórmula para que los espectadores puedan ver los partidos a cubierto" cuando llueva o haga mucho calor, tanto en ésta como en otras instalaciones municipales.

En este contexto, el regidor ha asegurado que éste es el "mandato del deporte", por lo que "hay que invertir en la mejora de las instalaciones municipales para seguir avanzando".

Entre 2019 y 2025 se han destinado desde el Ayuntamiento "más de 21 millones para la puesta a punto de recintos municipales como el pabellón de Würzburg-Silvia Domínguez, la piscina de La Alamedilla, las pistas polideportivas en el barrio de Los Alcaldes, las de El Zurguén y la reforma del pabellón del Reina Sofía", ha recordado.

Como gran proyecto deportivo para este año, el primer edil ha señalado la construcción del nuevo pabellón de Pizarrales que "multiplicará la inversión de estos dos campos".