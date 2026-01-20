Salamanca opta por no presentarse para albergar la sede de la AESAP ante las "nulas posibilidades" de resultar elegida

SALAMANCA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Salamanca no ha presentado finalmente su candidatura para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) ante las "nulas posibilidades" de resultar elegida, después de que el lunes finalizara el plazo para hacerlo y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática haya publicado las ocho ciudades candidatas.

La ciudad había manifestado su interés por acoger esta sede y la Junta había mostrado su respaldo, tanto para Salamanca como para León, pero fuentes del Ayuntamiento han trasladado a Europa Press que se valoró presentar la documentación aunque se decidió no hacerlo dada la "experiencia muy negativa" de anteriores convocatorias, como las de la Agencia Española de Inteligencia Artificial o el Centro de Competencia Digital de Renfe.

Además, como uno de los criterios al que el Gobierno le da un peso específico para la elección de las nuevas sedes es la buena conexión ferroviaria con Madrid, el Consistorio ha aprovechado para reivindicar la mejora de las comunicaciones ferroviarias con la capital, "que cada día resulta más inaplazable para Salamanca"

La sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) se dará a conocer, como tarde, el martes 17 de febrero, plazo máximo establecido por el Gobierno para elevar la propuesta al Consejo de Ministros, debiendo quedar publicada la decisión en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del día siguiente, según ha informado este martes el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El plazo de presentación de candidaturas finalizó este lunes y, a través de un comunicado, el Ministerio ha informado de que Toledo (Castilla-La Mancha), Granada (Andalucía), Zaragoza (Aragón), Murcia, Barcelona (Cataluña), León (Castilla y León), Oviedo (Asturias) y Lugo (Galicia) son las ocho ciudades que aspiran a acoger la sede de este organismo. De este modo, la candidatura de Salamanca, que también apoyaba la Junta de Castilla y León, finalmente no se ha presentado.

El procedimiento fomenta que las asambleas legislativas y los consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, así como los órganos plenarios de las entidades locales, puedan postular distintas localidades para albergar sedes de las entidades que componen el sector público institucional estatal.

Así, la propuesta de Toledo parte de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha; la de Granada ha sido solicitada por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía; la Diputación General de Aragón ha presentado la candidatura de Zaragoza; en Murcia, la aspiración parte de la Consejería de Salud de la Región de Murcia; en Barcelona ha sido auspiciada por su Ayuntamiento; el Ayuntamiento de León se ha propuesto también directamente; igual que Lugo, donde ha sido el Concello el organismo proponente; mientras que en Oviedo, ha sido la Consejería de Salud del Principado de Asturias.