Salamanca promociona su oferta como destino de turismo de congresos y negocios

Pabellón de la Feria de Valladolid donde se celebra el certamen. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salamanca Convention Bureau participa este jueves en Intur Negocios, dentro del mercado de contratación B2B, un espacio de encuentro profesional que permite reforzar la promoción de la ciudad como destino de turismo MICE (viajes profesionales de congresos y reuniones).

Durante la jornada, se han mantenido diversas reuniones con empresas especializadas en este segmento turístico, en las que se ha presentado la amplia oferta de infraestructuras y servicios de Salamanca para la celebración de congresos, reuniones y eventos corporativos.

Esta participación supone una nueva oportunidad para fortalecer las relaciones profesionales, establecer contactos estratégicos y generar nuevas oportunidades de negocio, tanto con empresas del mercado nacional como del portugués.

Intur B2B mantiene en esta edición su sistema de agendado profesional, que funcionará como motor del mercado durante las primeras horas de la jornada, entre las 9.30 y las 11.30 horas.

Reúne a agencias mayoristas y tour operadores especializados en diferentes segmentos del turismo: cultural, urbano, de aventura, gastronómico, religioso, rural, de salud, deportivo, idiomático y de congresos (MICE: Meetings, Incentives, Conferences y Exhibitions).

Asociaciones de agencias de viajes nacionales, agencias vacacionales, mayoristas, minoristas, tour operadores, DMC's y agencias especializadas en el segmento MICE se darán también cita en la feria.

Esta jornada constituye la previa a la edición 2026 de la Feria Internacional del Turismo de Interior, que se celebra en Valladolid del viernes 13 al domingo 16 de noviembre.