Salamanca reconoce a una empresaria, una investigadora y una periodista como "referentes del empoderamiento femenino"

SALAMANCA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca conmemora el Día Internacional de la Mujer, 8M, con el reconocimiento este lunes a la presidenta de Porsiete Cooperativa de Iniciativa Social, Pilar Rodríguez Sánchez; la investigadora científica y profesora de la Universidad de Salamanca (USAL) María Ángeles Almeida Parra, y la periodista Elena Salamanca.

El Teatro Liceo de la capital salmantina acogerá a las 18.30 horas el acto principal de reconocimiento a tres mujeres con motivo de su destacada trayectoria profesional y de servicio público, ha destacado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Precisamente, el Ayuntamiento conmemora el 8M con una programación que busca la concienciación de la ciudadanía sobre la "necesaria igualdad" de mujeres y hombres, así como la sensibilización en torno a las desigualdades y discriminaciones de género existentes, para ensalzar el empoderamiento y participación social de la mujer en todos los ámbitos.

El Ayuntamiento ha destacado que Pilar Rodríguez es una trabajadora "incansable" ligada al mundo social, primero en asociaciones del Tercer Sector y luego a través de la economía social con la Cooperativa de Iniciativa Social Porsiete y el centro especial de empleo, con el foco en la gestión circular de residuos como los textiles o el aceite usado.

Esta empresa recibió el premio a la mejor empresa en la XV edición de los Premios al Cooperativismo y la Economía Social que organiza la Junta de Castilla y León.

En concreto el jurado reconoció su trayectoria empresarial y su permanencia en el mercado durante 17 años con un "crecimiento continuo" y una gran "capacidad de adaptación" a los constantes cambios en el ámbito de la gestión circular de residuos a la vez que destacó su papel como "firme defensora" de la economía social y su pertenencia a diferentes entidades representativas de la misma.

Por su parte, María Ángeles Almeida Parra es profesora de Investigación del CSIC y profesora Asociada de la Universidad de Salamanca (USAL), dirige el grupo Neurobiología Molecular, reconocido como Unidad de Investigación Consolidada de Castilla y León, en el Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG; CSIC-USAL) y en el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL).

Además, es subdirectora científica del IBSAL y lidera un equipo multidisciplinar interesado en el estudio de los mecanismos moleculares y celulares implicados en el balance entre el daño y la reparación cerebrales en ictus y la enfermedad de Alzheimer, que busca la identificación de nuevas dianas terapéuticas y biomarcadores de diagnóstico de estas neuropatologías.

Almeida lidera o ha liderado 20 proyectos y siete redes de investigación de planes europeos, nacionales, autonómicos y privados con una financiación total de más de cinco millones y pertenece desde 2008 a la Red Nacional de Investigación en Ictus además de participar entre 2018 y 2022 en la Red Temática de Investigación en Hipoxia y en la COST Action MitoEAGLE como coordinadora de un módulo europeo para el diagnóstico del deterioro cognitivo precoz en la enfermedad de Alzheimer.

En la actualidad coordina un Proyecto de Medicina Personalizada con universidades y centros de salud de siete comunidades autónomas para la generación de modelos predictivos de diagnóstico precoz del deterioro cognitivo preclínico con una actividad que incluye dos patentes y contratos con empresas nacionales e internacionales junto a la dirección de 25 tesis doctorales y la recepción anual de numerosos investigadores en su laboratorio donde ejerce como miembro de comités científicos externos y coordinadora de comisiones de evaluación nacionales e internacionales con especial mención a su labor en el Consejo Europeo de Investigación.

Mientras, Elena Salamanca es licenciada en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) y desde hace más de 18 años mantiene su vínculo con los medios de comunicación, con una trayectoria destacada en televisión, donde desarrolla su trabajo desde el fin de su formación académica.

Elena ha pasado por las redacciones de Telemadrid, Movistar Plus+, Antena 3 Noticias y Aragón TV/Radio, donde ejerció la dirección de los informativos de la cadena autonómica aragonesa.

Elena Salamanca compagina su trabajo en la redacción de informativos con la publicación de artículos de opinión en La Gaceta de Salamanca y la revista Yo Dona, donde analiza la actualidad y escribe sobre temas sociales.

CONFERENCIAS Y EVENTOS CULTURALES

El Ayuntamiento de Salamanca ha recordado que La Casa de la Mujer 'Clara Campoamor' concentra una variada agenda cultural que inicia el 12 de marzo con la presentación de la novela 'La magia del verano', obra de la autora Raquel López Merchán, y continúa al día siguiente con una sesión sobre hábitos saludables para la mujer activa a cargo de la profesora Cristina Petisco Rodríguez dentro del Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana.

Esta programación se completa el 20 de marzo con una jornada dedicada al equilibrio emocional organizada por la Asociación Salud Mental Salamanca, mientras el Museo de Historia de la Automoción y la Fonda Veracruz mantienen abiertas sendas exposiciones que reivindican el papel histórico de las mujeres en el motor y el arte.

La programación trimestral de la Escuela Municipal de Igualdad mantiene su oferta de formación técnica y bienestar con asesorías individuales sobre teléfonos inteligentes y sesiones de yoga familiar divididas por rangos de edad.

Asimismo, el calendario incluye talleres de autodefensa a cargo de la Policía Local y un espacio de empoderamiento femenino orientado a profesionales, además de nuevas citas del club de lectura 'Caperucita en Salamanca' para fomentar el diálogo sobre la igualdad.

Esta agenda institucional suma las rutas guiadas 'Salamanca con voz de mujer', recorridos históricos por el patrimonio local que requieren reserva previa a través de las plataformas digitales oficiales igual que el resto de actividades con plazas limitadas.