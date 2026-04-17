Salamanca, reconocida con la certificación 'Global Destination for Digital Nomads' y "preparada para atraer talento"

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, junto al concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez, y representantes de OCA Global. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Salamanca ha sido reconocida con la certificación 'Global Destination for Digital Nomads' por el Grupo OCA Global, dedicado a las actividades de inspección y consultoría técnica.

Este reconocimiento es, para el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, la confirmación de que "Salamanca está preparada para atraer talento global", algo que ha asegurado que los salmantinos ya "intuían".

Carbayo ha señalado que esta certificación estudia tres áreas que ofrecen la capacidad real de una ciudad como son las condiciones de trabajo, la dimensión de comunidad y ecosistema y la calidad de vida.

El primer edil ha indicado que Salamanca la logrado una calificación de tres estrellas, "puntuación sobresaliente que acredita la preparación de Salamanca en todas las áreas".

Este reconocimiento refuerza la idea del equipo de Gobierno municipal, que trabaja en que "la ciudad tiene que abrir nuevas oportunidades ligadas a la innovación y la tecnología", como ha señalado Carbayo.

"Pensar hace tiempo que Salamanca sería un polo de innovación era una quimera, ya no. Estamos trabajando en ofrecer un contexto idóneo para que un profesional remoto encuentre un lugar para trabajar y desarrollar su proyecto vital", ha asegurado el alcalde.

CIUDAD DEL TALENTO

Asimismo, ha recordado que se trabaja en el futuro centro Ciudad del Talento cuyo objetivo es la atracción de empresas, atracción de talento y generación de oportunidades. Este centro, ha avanzado, tendrá un coworking "flexible adaptado a profesionales en movimiento, los nómadas digitales". Por tanto, ha finalizado, ésta no es solo una certificación, sino "una forma de entender la ciudad".

Para terminar, Carlos García Carbayo ha se ha referido al entorno en el que se entrega esta distinción, la tercera edición del Salamanca Tech Summit.

En ella, ha reflexionado el primer edil, ha habido 2.600 inscritos, 140 ponentes, 180 empresas, 80 de ellas de Salamanca y un centenar de periodistas acreditados, cifras que son "magníficas" para García Carbayo, quien ha destacado que "lo más importante" es "el ambiente que se ha respirado".

"El Summit se consolida como el mejor escaparate de la nueva realidad de la ciudad; una demostración de que aquí están pasando cosas importantes y con futuro", ha agregado.

Por su parte, el director de Operaciones de OCA Global, Rafael González, ha asegurado que es "un honor" hacer entrega de un reconocimiento que "marca un antes y un después en la estrategia de esta ciudad".

El grupo OCA Global, ha añadido, está presente en más de 60 países que "entienden que la innovación no solo es un destino, sino que supone un camino constante".

Además, ha apuntado que éste es un "certificado riguroso, que se entrega bajo tres pilares fundamentales que la ciudad ha superado con éxito". Por tanto, a su entender, ésta es una "oportunidad" para el territorio porque en un mercado global "el talento es móvil y la generación de la confianza es clave".

A este respecto, ha asegurado que una certificación como la 'Global Destination for Digital Nomads' atrae "inversión, genera retorno social y tiene una visión de futuro a largo plazo".