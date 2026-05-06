Salamanca recupera la unidad empresarial bajo el paraguas de CEOE Cepyme tras once años de división

(I-D) El presidente de la Cámara de comercio de Salamanca, Alberto Díaz, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, el presidente de CEOE CEPYME Salamanca, Paulino Benito, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Salamanca, Antonio Rollán, dur - Manuel Ángel Laya - Europa Press

SALAMANCA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Salamanca ha recuperado la unidad empresarial, bajo el paraguas de CEOE Cepyme, tras once años de separación y desencuentros y con el objetivo de hacer que la ciudad sea "cada día más rica".

Así lo ha señalado el presidente de CEOE Cepyme Salamanca, Paulino Benito, quien ha puesto en valor que se "unifica el mundo empresarial" de la provincia con la firma del acuerdo de una candidatura única a la Cámara de Comercio de Salamanca, liderada por Alberto Díaz, tras años en los que había empresarios en dos confederaciones. En concreto, se disuelve la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES) y entra en CEOE Cepyme.

Esto se ha realizado en el acto 'Por la unidad empresarial de Salamanca', en el Aula de Cultura de Unicaja, una cita en la que han participado el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, Alberto Díaz; y el ex presidente de CES, Antonio Rollán.

En este contexto, Benito ha explicado que las claves para poder allanar el terreno y llegar a este acuerdo ha sido "dejar que las cosas fueran sucediendo", así como dar un "tiempo" en el que, a su juicio, todos han "recapacitado visto realmente" lo que les une. "Y al final, le hemos puesto sentido común", ha reconocido.

"Había un poco de intolerancia. Creo que teníamos pequeñas reyertas, sobre todo por algunas personas que creían que no se debía de caminar juntos y eso ha hecho que no fuera fácil llegar a este punto. Pero yo creo que todo eso ahora hay que olvidarlo", ha añadido el presidente.

Lo importante, ha continuado, es lo que se va a hacer "de aquí para adelante" y luchar por defender "el empleo" y trabajar por "el futuro" de la ciudad, ha aseverado.

Por su parte, Antonio Rollán ha mostrado su satisfacción, ya que "no podía ser" que en Salamanca hubiera "dos patronales". "Cuando teníamos alguna actividad o en algún sector había algún tipo de problema, no sabíamos si llamar a una u otra patronal y entonces es fundamental tener esa portavocía única para poder colaborar con las instituciones, para mejorar el empleo y la actividad", ha defendido.

En este sentido, ha subrayado que en Salamanca hay mucho proyectos y por ello hay que "estar unidos, ir todos juntos, todos a una, bajo el paraguas de CEOE CEPYME Salamanca", así como concurrir en una "gran candidatura en la Cámara de Comercio, liderada por Alberto Díaz".

Para Rollán, este hecho provocará que se mire "por los intereses de los trabajadores y de los empresarios en Salamanca". Por eso, "se ha hecho un gran esfuerzo" con el objetivo de "ir integrando las asociaciones dentro de CEOE CEPYME y lograr la meta de la defensa de los empresarios".