Salamanca registra en marzo un crecimiento del 8,62% de viajeros con respeto al pasado año

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SALAMANCA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Salamanca ha registrado durante el mes de marzo un crecimiento de viajeros del 8,62 por ciento con respeto al pasado año. En concreto, el mes pasado llegaron a la ciudad 53.909 viajeros, según los datos recogidos en la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística.

En lo referente a su procedencia, se alojaron en los hoteles de la ciudad 37.080 viajeros nacionales (+12,96%) y 16.829 viajeros internacionales (+0,14%). Todo ello pese a no coincidir con la Semana Santa.

A nivel global, la ciudad está por encima de la subida registrada en Castilla y León (+4,94% en relación con marzo de 2025) y por encima del total nacional (+7,29%).

Las pernoctaciones acumuladas en este tipo de establecimientos hoteleros durante marzo de 2026 fueron 86.673. La estancia media de los viajeros que acuden a Salamanca durante marzo de 2026 se encuentra en 1,61 noches; los viajeros no españoles se quedan algo más en la ciudad (1,62).

CIFRA NO ALCANZADA DESDE 2027

El nivel de ocupación fue, durante marzo de 2026, del 47,41%, subiendo al 71,94% los fines de semana, casi 8 puntos por encima de la registrada en los fines de semana de marzo de 2025. Está cifra de ocupación en fin de semana no se alcanzaba en marzo en la ciudad desde 2017.

La cifra de viajeros que llegan a la ciudad representa el 69,95% de los totales que llegan a la provincia (77.071 en marzo de 2026), tal es la importancia del turismo en la ciudad.

En cuanto a las pernoctaciones acumuladas, este porcentaje es del 66,26% (130.799 pernoctaciones en marzo de 2026). El peso en la CC.AA también es altamente significativo, ya que los viajeros que llegan a la ciudad representan el 14,52% de los que llegan a toda Castilla y León.

En el caso de las pernoctaciones esta cifra es del 13,50%. El peso igualitario de cada provincia (no ciudad) sería del 11,11%. Los datos reflejan una evolución favorable durante los tres primeros meses del año, sobre todo en los viajeros. En el histórico del trimestre, los datos de 2026, están, en el caso de los viajeros, a los niveles de los últimos 7 años (129.387).

La ciudad sigue liderando las cifras de viajeros y pernoctaciones entre las capitales de provincia en Castilla y León.