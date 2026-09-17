'Salamanca a Tope' comenzará el 25 de septiembre e incorpora un espacio de apoyo en salud mental para jóvenes

Presentación de 'Salamanca a tope' y su nuevo espacio 'Sala SOS'. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

SALAMANCA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha organizado una nueva edición del programa municipal 'Salamanca a Tope', que se celebrará durante los fines de semana del 25 de septiembre al 28 de noviembre y como novedad incorpora la 'Sala SOS', un servicio de apoyo en salud mental.

El programa ofrece alternativas de ocio nocturno y saludable para los jóvenes y este año suma el mencionado servicio relacionado con la salud mental y orientación, concebido como un espacio de escucha y acompañamiento emocional dentro del propio programa.

La concejala de Salud Pública, Vega Villar, ha sido la encargada de dar a conocer la programación y ha destacado que la 'Sala SOS' es "un recurso de atención individual y confidencial dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años".

Su finalidad, como ha apuntado, es "ofrecer un punto cercano de escucha, información y orientación sobre cuestiones relacionadas con el bienestar emocional, la salud mental y las relaciones interpersonales".

'Sala SOS' pretende así facilitar el acceso a profesionales y recursos de apoyo desde un entorno próximo y accesible, sin necesidad de que exista previamente una situación de especial gravedad.

A través de conversaciones individuales, los participantes podrán plantear dudas o preocupaciones y recibir herramientas que les ayuden a afrontar situaciones de su vida cotidiana, para favorecer el autocuidado, las relaciones saludables y la prevención de conductas de riesgo.

El servicio estará atendido por una psicóloga con experiencia en orientación juvenil, que podrá derivar a otros recursos especializados cuando sea necesario, reforzando la detección temprana y normalizando la búsqueda de ayuda como parte del cuidado personal.

A este respecto, la edil ha añadido que "la iniciativa constituye una propuesta pionera en los programas de ocio nocturno alternativo en España", al integrar un espacio de orientación psicológica directamente en la programación juvenil y ampliar la intervención preventiva más allá del ocio.

La 'Sala SOS' se desarrollará en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez 'El Charro' en seis sesiones programadas para los días 3, 16 y 24 de octubre, así como 6, 14 y 20 de noviembre, en horario de 22.00 a 00.00 horas, ampliable en caso de alta demanda.

La inscripción se realizará a través de la página web del programa, www.salamancaatope.org, los martes previos a cada sesión a partir de las 17.00 horas. Se ofertarán cuatro turnos por noche y la atención será individual y confidencial.

LÍNEAS DEL PROGRAMA

Por otro lado, el programa 'Salamanca a Tope' se divide en dos líneas, la general dirigida a jóvenes de 14 a 30 años, y la joven, orientada a menores de entre 7 y 13 años.

Las actividades culturales, deportivas, lúdicas y formativas se desarrollarán los viernes y sábados, comenazarán a las 19.00 horas en el caso de 'Salamanca a Tope Joven' y a las 22.00 horas en el caso de 'Salamanca a Tope General'.

Las actividades tendrán lugar en diversas instalaciones municipales como el CMI Julián Sánchez 'El Charro', los Huertos Urbanos y la Iglesia Vieja de Pizarrales, así como en otros espacios colaboradores como Ieronimus, los cines Van Dyck y el Escape Room The Key.

Las inscripciones para todas las actividades se realizarán a través de la página web del programa los martes previos a cada propuesta, a partir de las 17.00 horas y hasta completar plazas.

La edición incorpora también un grupo promotor juvenil formado por diez jóvenes de entre 14 y 30 años, procedentes de entidades juveniles, centros educativos y participantes habituales del programa. Este grupo ha mantenido dos reuniones y ha participado activamente en la elaboración de la programación.

Asimismo, se ha realizado un sondeo a mil jóvenes de diferentes centros educativos para conocer sus preferencias y necesidades en materia de ocio, lo que ha permitido diseñar una oferta ajustada a sus intereses reales.

Dentro del programa se incluyen seis actividades específicas dirigidas a menores de entre 7 y 13 años del Programa de Educación de Calle, integradas en la línea 'Salamanca a Tope Joven' y orientadas a ampliar la participación infantil en el marco del ocio saludable.