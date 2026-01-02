Salamaq 2026 se celebrará del 3 al 7 de septiembre en el Recinto Ferial de la Diputación

Archivo - Imagen de la celebración de Salamaq 2025. - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA - Archivo

SALAMANCA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha establecido las fechas de celebración de la nueva edición de la Feria Salamaq 2026, que tendrá lugar del 3 al 7 de septiembre en el Recinto Ferial de la institución provincial.

Las fechas de Salamaq 2026, Feria del Sector Agropecuario y 37 Exposición Internacional de Ganado Puro, están recogidas en el calendario oficial de Ferias de la Junta de Castilla y León, publicado el pasado 24 de diciembre, así como en el Calendario de la Asociación de Ferias de España (AFE) de la que forma parte la institución provincial como organizadora del certamen.

La Diputación de Salamanca, a través de su delegación de ferias, trabaja ya en la elaboración de las bases de participación de los dos eventos que dan forma a Salamaq, tal y como ha señalado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Una vez estén aprobadas, el objetivo es darlo a conocer a los expositores, especialmente a los expositores profesionales que participan en la Feria del Sector Agropecuario.

El balance de la pasada edición, según el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, ha sido de "una feria buena para los intereses de agricultores y ganaderos, útil, popular y con un gran futuro por delante" en lo que considera que sigue siendo "el gran escaparate del campo en España y sur de Europa".

Además, Salamaq 25 se ha desarrollado en un recinto con más y mejores espacios, gracias al estreno del nuevo bulevar del recinto ferial, con zonas verdes y entornos de calidad para animales y visitantes. Mejoras que, como ha recordado la Diputación, continuarán este y los próximos años con nuevas inversiones, que completarán la renovación integral del recinto y sumará una inversión global de 15 millones de euros.