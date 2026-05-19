Los salarios son un 10,5% inferiores en CyL, donde la productividad crece y los sueldos no, según CCOO

El secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medioambiente de CCOO Castilla y León, Fernando Fraile. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los salarios son un 10,5 por ciento más bajos en Castilla y León que la media del conjunto del Estado, pero además la productividad crece en un 2,2 por ciento y los sueldos reales se quedan igual, lo que supone que este porcentaje vaya a márgenes empresariales, según Comisiones Obreras.

Así se desprende del 'Informe trimestral de salarios y costes laborales de Castilla y León. Evolución de salarios, precios y productividad en nuestra comunidad' que ha presentado el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medioambiente del sindicato, Fernando Fraile.

"Este informe lo que nos viene a mostrar y a demostrar es que en Castilla y León producimos más que la media nacional, trabajamos más que la media nacional y que cobramos menos que las personas trabajadoras de promedio en el conjunto de España", ha señalado el responsable sindical.

En concreto, según este informe elaborado con datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales y también de contabilidad nacional y de Castilla y León, los salarios en Castilla y León fueron en 2025 un 10,5 por ciento de media inferiores a la media del Estado, algo que se ha repetido en los últimos lustros, ha indicado Fraile.

Además, se pone de manifiesto que el sector con la brecha salarial más amplia es el de servicios, con unos salarios 13,6 por ciento más bajos que los del conjunto del país.

"Esto evidentemente tiene unas consecuencias negativas para las personas trabajadoras y también para la economía de la comunidad autónoma", ha asegurado Fernando Fraile, quien ha incidido en que los trabajadores tienen que salir fuera de Castilla y León "para buscar un proyecto de vida", lo que se refleja en que la población ocupada en los últimos ocho años en España ha crecido un 19 por ciento mientras que en la Comunidad lo hace sólo en un 10.

Asimismo, los datos apuntan a que el incremento de las vacantes del empleo en las empresas que están sin cubrir es un 7 por ciento en Castilla y León y se ha incrementado cuatro veces más que la media nacional, pero además desde el año 2018 se han "más que duplicado" las vacantes en la Comunidad, con un incremento del 126,3 por ciento, hasta alcanzar las 10.000 de media en el año.

MALAS CONDICIONES

El responsable sindical ha señalado que este dato refleja la dificultad que tienen las empresas para poder contratar a trabajadores que, según un reciente informe del Consejo Económico y Social, se debe fundamentalmente a las condiciones salariales y laborales insuficientes.

Además, mientras los salarios en los últimos ocho años se estancan en Castilla y León, el precio de la vivienda se "dispara" con un incremento de 26 puntos porcentuales, lo que Fraile ha afirmado que "lastra" la economía de los hogares.

Sin embargo, el secretario de Acción Sindical de CCOO ha puntualizado que al hablar de salarios, entre ellos se incluyen los de los directivos, que el sindicato considera "desproporcionados y que se suben sin tener en cuenta absolutamente nada" y no se negocian en los convenios, de forma que en términos reales los salarios no crecen por encima de la inflación. Así, ha concretado que las personas trabajadoras afectadas por los convenios colectivos que se negocian en Castilla y León en los últimos ocho años han perdido un 4,5 por ciento de poder adquisitivo.

Además, se da la circunstancia de que en España la productividad baja y los salarios suben, lo que Fraile ha asegurado que supone ganar poder adquisitivo, pero en la Comunidad "ocurre todo lo contrario", ya que se incrementa la productividad en 2,2 puntos porcentuales, pero el comportamiento de los salarios refleja que "no ganan poder adquisitivo" e incluso pierden si se excluyen los que están fuera de los convenios colectivos.

"Aquí hay una productividad, teniendo en cuenta todos los salarios de 2,2 puntos porcentuales, que van a parar este aumento de la productividad a los márgenes empresariales, es decir, al bolsillo de las empresas, que por cierto siguen en máximos históricos", ha añadido Fernando Fraile, quien ha concretado que el sector donde más crece la productividad es el industrial, con un 16,3 por ciento, mientras los salarios en este sector crecen en términos reales un punto.

A este respecto, ha explicado que existe una "brecha" en la evolución de los salarios y de la productividad de 15 puntos que las personas trabajadoras de la industria en Castilla y León han producido y, sin embargo, "que no han cobrado" y ha ido "al bolsillo de los empresarios".

Todo ello, a juicio de Fraile, "desmonta" los argumentos de la patronal cuando a lo largo de los últimos años ha mantenido que los salarios han crecido más que la productividad, algo que "desmienten" los datos.

MÁS SALARIOS Y MENOS HORAS

Por ello, considera que subir los salarios y reducir la jornada de trabajo es "imprescindible" para cerrar esta brecha entre productividad y salarios y ha afirmado que, con márgenes empresariales "se cierran excusas" a la patronal para no reducir los salarios de una manera que permita recuperar el poder adquisitivo perdido, a no mejorar la calidad del empleo o mejorar las condiciones de trabajo en general.

En este contexto, el sindicalista ha vuelto a criticar que CEOE se opusiera a la reducción de la jornada por ley y lo trasladara al ámbito de la negociación colectiva y considera que "es el momento de pasar de las palabras a los hechos".

Así, ha hecho un nuevo llamamiento al sentido de la responsabilidad de la patronal de Castilla y León y sus organizaciones provinciales para que "se tomen en serio" la negociación colectiva y "abandonen esa conducta egoísta y cicatera" que ha asegurado que demuestran a lo largo del tiempo y se produzca un reparto "justo" de la productividad y de los beneficios que los trabajadores generan en las empresas.

En este sentido, ha asegurado que esto redundará en un mayor consumo interno de los trabajadores, lo que beneficiará la economía de la Comunidad, pero también en tener un mejor empleo y "de calidad".

Fernando Fraile ha señalado que la dificultad para subir los salarios en la negociación colectiva, aunque reconoce que hay dos partes negociadoras, se debe a que una de ellas "tiene la sartén por el mango", algo que se agrava si se tiene que en Castilla y León hay 190 convenios, algunos de empresas o sectores muy pequeños y en algunos casos no hay representación legal de los trabajadores.

Por ello, considera que la "responsabilidad" es de la patronal porque ellos llevan sus reivindicaciones a las mesas de negociación pero es la que se niega a pactar y a mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores para que den "respuesta" a sus "problemas y a las necesidades" que tienen.

"Yo creo que se piensan que son mejores cuanto más niegan y cuanto más recortan y peores condiciones tienen las personas trabajadoras", ha aseverado Fraile, quien ha añadido que la competitividad empresarial no se puede basar en los bajos salarios sino en cuestiones como la formación, la cualificación profesional, la digitalización, la inversión o en poner "freno" a la siniestralidad laboral y avanzar en la brecha salarial de género.