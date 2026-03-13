Sale a licitación una experiencia inmersiva de realidad virtual para recorrer la historia de Medinaceli (Soria)

SORIA, 13 MAR (EUROPA PRESS)

La Plataforma de Contratación del Sector Público publica la licitación del contrato para la implementación y puesta en marcha de una plataforma inmersiva de realidad virtual y la producción de sus contenidos para recorrer la historia de Medinaceli (Soria).

Se trata de una actuación incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Medinaceli Patrimonio Natural', según han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

La presentación de ofertas se realizará por vía electrónica y el plazo permanecerá abierto hasta el 27 de marzo a las 23.59 horas, el contrato tiene un presupuesto base de licitación de 267.398 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

La licitación se tramita mediante procedimiento abierto y se define como un contrato mixto de servicios y suministros, ya que incluye tanto el desarrollo de contenidos y herramientas digitales como la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos necesarios para la experiencia.

La actuación permitirá crear en el antiguo albergue de Medinaceli unas salas de experiencias inmersivas que ofrecerán al visitante un recorrido por la historia de la villa a través de recreaciones digitales.

El proyecto prevé la definición de un concepto creativo completo, la elaboración de materiales audiovisuales, el suministro e instalación de los sistemas tecnológicos y una fase final de entrega, formación y manuales.

El objetivo es convertir ese espacio en un nuevo recurso turístico capaz de ofrecer una visita atractiva, didáctica y adaptada a públicos diversos durante todo el año.

CARACTERÍSTICAS

Según el pliego técnico, la experiencia se articulará en tres salas habilitadas en el antiguo albergue, con una superficie total de 312 metros cuadrados y la propuesta deberá construir un hilo narrativo que recorra la evolución histórica de Medinaceli desde sus orígenes celtíberos hasta la actualidad.

También deberá incorporar de forma destacada algunos de los elementos patrimoniales más singulares del municipio, entre ellos el Arco Romano de triple arquería, la alcazaba árabe, el Palacio Ducal, la Colegiata y el propio antiguo albergue, precursor de los Paradores Nacionales.

El contrato forma parte de la actuación número 4 del PSTD, denominada 'Medinaceli, un paseo por la historia a través de la experiencia inmersiva', una línea de trabajo que se integra en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Medinaceli Patrimonio Natural', financiado por el Gobierno de España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos Next Generation EU.

La iniciativa enlaza además con otra intervención ya licitada dentro del mismo plan como la rehabilitación del antiguo albergue para su uso como centro de interpretación y oficina de turismo. Esa actuación dota al edificio de un nuevo papel dentro de la estrategia turística de Medinaceli.

La experiencia inmersiva que ahora sale a licitación añade una nueva herramienta de divulgación patrimonial y amplía la oferta de visita en uno de los enclaves históricos más relevantes de la provincia de Soria.

'Medinaceli Patrimonio Natural' cuenta con una dotación total de 1.500.000 euros y se ordena en cuatro ejes: transformación verde y sostenibilidad, mejora de la eficiencia energética, transformación digital y competitividad. Entre sus actuaciones figuran la recuperación patrimonial, la mejora de equipamientos turísticos y la incorporación de soluciones tecnológicas para enriquecer la visita y ordenar mejor la experiencia del público.

Esta nueva licitación se inscribe en ese esfuerzo por unir patrimonio, innovación y turismo de calidad en un municipio que recibe visitantes durante todo el año.