Los salmantinos se vuelcan con Rafa Nadal, nuevo doctor 'honoris causa' por la USAL

SALAMANCA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cientos de salmantinos han recibido con aplausos y muestras de cariño a Rafa Nadal a su llegada a Salamanca, momentos antes de ser investido doctor 'honoris causa' por la Universidad de Salamanca.

El público se ha agolpado en las puertas del edificio de la Universidad y se ha mostrado accesible y cercano con los aficionados que no han dudado en pedirle autógrafos y fotos. El mallorquín se convertirá en el primer deportista en recibir la máxima distinción que concede la institución académica salmantina.

Nadal suma 22 títulos de Grand Slam, 14 de ellos en Roland Garros, dos medallas de oro olímpicas, cinco Copas Davis y varias temporadas como número uno del mundo. A esta incomparable trayectoria deportiva se suman reconocimientos de enorme prestigio como el Premio Príncipe de Asturias del Deporte en 2008, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Deportivo, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, así como el Premio Nacional del Deporte en varias ocasiones.