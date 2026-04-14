Salud mental, tecnología y ansiedad centrarán dos mesas redondas organizadas en Segovia por la Asociación Andrés Laguna

La concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, Azucena Suárez, y del presidente de la Asociación Andrés Laguna, Javier Tejedor. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias de la Salud organizará dos mesas redondas que se celebrarán dentro de la Escuela Municipal de Salud y abordarán el impacto de las tecnologías en la salud mental de los menores, y las herramientas para gestionar la ansiedad.

Las jornadas cuentan con el respaldo del Ayuntamiento, la Universidad de Valladolid y la Fundación Caja Rural de Segovia. La primera, el 15 de abril, se celebra a las 17.30 horas en el Salón de Grados de la Universidad de Valladolid en Segovia bajo el título 'TIC, menores y salud mental: ¿qué podemos hacer?'.

En esta sesión participarán especialistas en psicología y ciberseguridad que analizarán los efectos de la hiperconectividad en los más jóvenes y los riesgos asociados al ciberacoso, el grooming, el sexting y las estafas en internet.

El psicólogo sanitario David Cortejoso abordará las consecuencias físicas, psicológicas y sociales del uso intensivo de dispositivos digitales, mientras que la doctora Luisa Velasco Riego expondrá los riesgos legales y de seguridad a los que se enfrentan los menores en la red.

La segunda mesa, programada para el 29 de abril en el mismo espacio, se titula 'Ansiedad y estrategias de afrontamiento'. Reunirá a profesionales de la psicología, la pedagogía y la medicina del trabajo para ofrecer una visión amplia sobre este trastorno y proporcionar herramientas prácticas para manejarlo tanto en el ámbito educativo como en el laboral. Intervendrán Consuelo Gómez Martín, Alicia de las Heras Benito y Sonsoles Moretón Toquero.

En esa misma jornada del 29 de abril tendrá lugar la entrega del XII Premio Universitario José Ángel Gómez de Caso, que reconoce trabajos de investigación o de campo relacionados con la salud. En esta edición, el galardón recae en Natalia Cañas Velasco, segoviana graduada en Psicología por la Universidad de Salamanca y con máster en Psicología General Sanitaria por la Universidad CEU San Pablo de Madrid, por un trabajo sobre el riesgo de suicidio en personal sanitario.

La presentación de las charlas ha corrido a cargo de la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, Azucena Suárez, y del presidente de la asociación, Javier Tejedor. Suárez ha destacado que desde su área "se pone el acento en la promoción de la salud en sus diferentes vertientes y ámbitos" y ha agradecido a la entidad su labor para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de llevar una vida más saludable.