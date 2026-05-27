Salvador Rus presenta este jueves en Ávila su novela histórica 'El último Trastámara' junto a la UCAV

Cartel del evento. - UCAV

ÁVILA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad de León, Salvador Rus, presentará este jueves, 28 de mayo, su nueva novela histórica titulada 'El último Trastámara', una obra centrada en la figura de Fernando el Católico que cuenta con la colaboración de la Universidad Católica de Ávila (UCAV).

La cita literaria tendrá lugar a las 20.00 horas en el Monasterio de Santa Ana, concretamente en el Auditorio de la Delegación Territorial de la Junta en Ávila, y el acceso será completamente libre para el público interesado, señala la institución académica a través de un comunicado.

El autor estará acompañado durante el evento por la rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero, y por la vicerrectora de Ordenación Académica de la institución, Lourdes Miguel, quienes intervendrán en el acto de presentación.

En esta novela, publicada por la Editorial Almuzara, el autor ha abordado la primera mitad de la vida de Fernando de Aragón, situándolo en su soledad mientras rememora los acontecimientos que marcaron su trayectoria.

La trama se construye a modo de examen de conciencia de un monarca que busca legar sus reflexiones a la posteridad, combinando la infancia y juventud del rey con diversas intrigas, logros territoriales, teoría política y las relaciones con figuras clave de su vida, como su esposa Isabel la Católica o su madre Juana Enríquez.

El título de la obra hace referencia directa al desenlace de la dinastía Trastámara de la mano de Fernando el Católico, un hito histórico que propició la unificación de los reinos de Castilla y Aragón y que dio paso al posterior reinado de su nieto, Carlos I, perteneciente a la familia de los Habsburgo.